شراكة بين «نداء» و«دو» لتعزيز قطاع الاتصالات

وقعت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال»، لاستكشاف مجالات محددة في قطاع الاتصالات والعمل معاً على تعزيزها.

وقع مذكرة التفاهم كل من منصور بو عصيبة، المدير التنفيذي لـ «نداء»، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وحددت المذكرة مجالات التعاون الرئيسية، مع التركيز على تسخير البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها «دو» بهدف توسيع نطاق شبكة «نداء» وتقديم خدمات مبتكرة. ويهدف الجانبان من خلال هذه الشراكة إلى إحراز تقدم ملحوظ في العديد من المشاريع المهمة، حيث تخطط «نداء» للاستفادة من حلول دو وقدراتها في مجال إنترنت الأشياء ضمن شبكتها.

إضافة إلى ذلك، سيمكّن هذا التعاون «نداء» من الاستفادة من التغطية الواسعة لشبكة دو للهاتف المتحرك، والتي ستتيح وتضمن تجارب سلسة لخدمات التجوال الداخلي المحلي في جميع أنحاء الإمارات.

وقال منصور بو عصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء»: تُعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة للمضي قدماً للأمام للوفاء بالتزامنا بتوفير حلول الاتصالات المتطورة. فمن خلال الاستفادة من البنية التحتية للاتصالات في «دو»، إننا نتوقع توسيع نطاق شبكتنا وتقديم خدمات مبتكرة تُسهم في تعزيز سلامة دولة الإمارات العربية المتحدة وأمنها.

من جهته، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ «دو»: يسرنا التعاون وتوحيد جهودنا مع «نداء» لتعزيز أداء وجودة شبكات الاتصال من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية. وسيساهم الجمع بين البنية التحتية القوية لشركة «دو»، إلى جانب خبرة «نداء» في قطاع الاتصالات الحرجة، في خلق تجارب اتصال سلسة في جميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى دفع عجلة الابتكار والتقدم في قطاع الاتصالات في الدولة.

وتُمهد مذكرة التفاهم هذه الطريق لخوض المزيد من المناقشات وتخصيص شروط الشراكة هذه بشكل رسمي ضمن اتفاقية طويلة الأمد، إلى جانب تحديد مجالات الاهتمام المشتركة ونماذج التعاون والأدوار والمسؤوليات وفرص العمل. وتعكس الشراكة بين «نداء» و«دو» الالتزام المشترك من جانبهما لتطوير قطاع الاتصالات في الإمارات والمساهمة في التحول الرقمي في البلاد.