الاحتياطي الفيدرالي: التضخم مرتفع للغاية.. وربما يخفض النمو ‏الاقتصادي

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية في البلاد، وإن خفضه إلى المستوى المستهدف سيتطلب على الأرجح اقتصاداً وسوق عمل ينمو بشكل أبطأ،

ما يترك الباب مفتوحاً أمام رفعٍ جديد لأسعار الفائدة.

وأشار جيروم باول إلى أن التضخم تباطأ بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام.

لكنه حذر من عدم وضوح ما إذا كان التضخم يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وأوضح باول أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تشكل «مخاطر كبيرة» على نشاط الاقتصاد العالمي.

وقال باول في تصريحات لـ«النادي الاقتصادي بنيويورك»، إن «بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما سيتطلبه الأمر لبناء الثقة في تحرك نسبة التضخم نحو هدفنا بشكل مستدام».

وأضاف «لا نستطيع معرفة إلى متى ستستمر هذه القراءات المنخفضة أو أين سيستقر التضخم خلال الأرباع المقبلة».



واعترف باول بوجود إشارات على هدوء حدة ‏التضخم في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة، لكنه أكد بأن هذا التباطؤ ‏المرحب به في معدل التضخم ليس كافياً للوقوف على اتجاه واضح للأسعار، ‏مضيفاً أن الفيدرالي حاسم بشأن تعهده بخفض التضخم إلى المستهدف 2%. ‏

وأكد أن «التضخم مرتفع للغاية، ‏وعندما تصدر العديد من البيانات على مدار عدة أشهر، فإنها ستكون بمثابة بداية ‏فقط لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الهبوط وصولاً إلى المستهدف المحدد ‏من جانب الفيدرالي».‏

وعلق قائلاً: «لا نعلم بعد مدى طول الفترة التي سيستمر فيها معدل التضخم في ‏التراجع، أو ما إذا كان سيستقر في الأرباع السنوي المقبلة».‏

وأوضح بأنه في الوقت الذي سيكون فيه طريق خفض التضخم وعراً على الأرجح ‏وسوف يستغرق بعض الوقت، إلا أن مسؤولي الفيدرالي متفقون بشأن تعهد خفض ‏التضخم إلى 2%.‏

وأشار إلى أن البيانات لا تزال تلمح بأن عودة التضخم إلى المستهدف (2%) ‏سوف تستغرق بعض الوقت في بيئة نمو أكثر تباطؤاً وبعض التراجع في سوق ‏العمل.‏



