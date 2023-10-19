تباطؤ الطلب الصيني على السيارات الكهربائية يدفع أسعار معادن البطاريات للانخفاض

انخفضت على نحو حاد أسعار معادن أساسية لتصنيع البطاريات، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل هذا العام، في ظل تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، وازدياد المعروض بالأسواق.

وهبطت أسعار الليثيوم منذ بداية العام بقرابة 70 %، كما انخفضت أسعار النيكل بمقدار 40 %، فيما تشهد أسواق الكوبالت تخمة، لتحوم أسعاره قليلاً فوق مستويات منخفضة قياسية، وذلك وفقاً لبيانات ((بنشمارك منيرال إنتليجنس)) و((ريفينيتيف)) و((آرغوس)).

ويُعزى الانخفاض بدرجة كبيرة إلى تباطؤ نمو الطلب على السيارات الكهربائية بالكامل في الصين. وتضاعفت المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من 2022 على أساس سنوي، لكن معدل النمو تباطأ إلى 25 % هذا العام.

وأرجع مارتن جاكسون مدير وحدة المواد الخام للبطاريات لدى ((سي آر يو غروب)) للاستشارات، ذلك إلى ((تباطؤ تسارع سوق السيارات الكهربائية)). وتابع: ((علاوة على ذلك، تراجعت مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة من خانتين العام الماضي، ونتوقع انكماشاً إضافياً من خانتين هذا العام)).

ومع ذلك، قال خبراء استراتيجيون آخرون مختصون في السلع، إن انخفاض الأسعار يشكّل في واقع الأمر عودة إلى الحالة الطبيعية، بعد الطفرة التي دفعت أسواق معادن البطاريات إلى نمو مبالغ فيه في العامين الماضيين. ويأتي تراجع أسعار المواد الخام للبطاريات، بمثابة أخبار سارة لشركات السيارات ومصنعي البطاريات، الذين عانوا من زيادة بأسعار الخلايا العام الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

ولم تتجاوز أسعار الليثيوم من قبل مستوى 25,000 دولار أمريكي للطن، لكنها بدأت موجة صعود هائلة منذ منتصف عام 2021، دفعتها إلى ذروة تخطت 80,000 دولار للطن بنهاية 2022. والآن، هوت الأسعار من جديد إلى 23,000 دولار للطن.

وذكر بنجامين هوف المدير العالمي لبحوث السلع لدى ((سوسيتيه جنرال)): ((إنه انعكاس للزيادة غير العقلانية المُسجلة بين عامي 2021 و2022، وليس ضعفاً شديداً حل على السوق)).

وتسلّط تقلبات الأسعار الضوء على ما تمر به أسواق مواد البطاريات من صعود وهبوط عنيف، بين قمم وقيعان، مع محاولة شركات التعدين زيادة إنتاجها سريعاً لتلبية الزيادة المُتوقعة للطلب على السيارات الكهربائية في العقد المقبل.

وخلال قمة فاينانشال تايمز للتعدين خلال الشهر الجاري، أعلنت سارة ماريسايل كبيرة مسؤولي الاستراتيجية لدى شركة ((ليفنت))، وهي واحدة من أكبر منتجي الليثيوم عالمياً، أن أسعار المواد الخام لبطاريات السيارات الكهربائية ((ستظل متقلبة))، وأن ((هذا جزء طبيعي من دورة الانتعاش والانكماش)). وأضافت أن التحدي الماثل أمام شركات تصنيع السيارات والتعدين التي تسعى للتعاون لتعزيز المعروض سريعاً، هو ((كيف يمكن الوصول إلى استقرار الأسعار على كلا الجانبين، وفي الوقت نفسه، إدراك أننا نتعامل مع مادة نادرة؟)).

وترى ماريسايل أن انخفاض الأسعار الأخير كان أكثر حدة، لأن سلسلة توريد البطاريات كانت ((تخفض المخزون))، وهي عملية تنطوي على استخدام المواد المخزنة لصناعة البطاريات، وليس شراء معروض جديد، ما يفاقم من تراجع الطلب على المواد الخام. كما أدت تكاليف التمويل المرتفعة جراء زيادات أسعار الفائدة، إلى أن يكون الاحتفاظ بمخزونات المواد الخام أكثر تكلفة.

سيسهم انخفاض الأسعار في تقليل تكلفة السيارات الكهربائية، لأن البطارية تشكّل ما يتراوح بين خُمس وثُلث سعر السيارة الواحدة. ومع ذلك، قد يستغرق انخفاض أسعار المواد الخام أشهر عدة للتأثير في التكلفة، ويتوقف الأمر على شروط التعاقد بين شركات التعدين والعملاء. كما فتحت تراجعات الأسعار مجالاً أمام مجموعات التعدين وشركات أخرى لتنفيذ عمليات دمج واستحواذ، مع انزلاق الأسعار.

وانسحبت ((ألبيرمال))، أكبر منتجي الليثيوم عالمياً، الاثنين، من عرض بقيمة 4.3 مليارات دولار، تقدمت به للاستحواذ على ((ليونتاون ريسورسز))، بعدما اشترت جينا راينهارت، وهي الأغنى في أستراليا، حصة استراتيجية بشركة التعدين الأسترالية. وجاء ذلك في أعقاب اتفاق بين شركتين لإنتاج الليثيوم، هما ((أولكيم)) و((ليفنت))، على الاندماج في شهر مايو، في صفقة بلغت قيمتها 10.6 مليارات دولار.

ويرى ريج سبنسر، المحلل لدى ((كاناكورد جينيوتي))، أنه ((رغم تراجع أسعار الليثيوم، سيشهد فضاء الاندماج والاستحواذ زخماً، لأنه ستكون هناك حاجة إلى شركات أكبر حجماً، وتتمتع بقوة مالية لتوفير الإمدادات)).

في الوقت ذاته، تضررت أسعار الكوبالت على وجه الخصوص، لأنه منتج ثانوي لإنتاج النحاس والنيكل في مناجم جمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا، ما يصعّب من خفض الإمدادات لتحقيق التوازن في السوق، حين تنخفض الأسعار على نحو حاد.

وتم منع شركة ((سي إم أو سي)) الصينية من تصدير النحاس والكوبالت من منجمها العملاق ((تينكي-فنغورومي))، لعشرة أشهر، حتى أبريل من العام الجاري، ما أسفر عن مراكمتها مخزوناً هائلاً من الكوبالت، تضخه وحدتها ((آي إكس إم)) للتجارة ببطء في السوق، فيما يبدأ منجمها ((كيه إف إم)) الإنتاج هذا العام.

وقال جيم لينون كبير مستشاري السلع لدى ((ماكواري)): ((الكوبالت واحد من أسوأ الأسواق التي رأيتها على الإطلاق. ليس بإمكاني تذكر فائض للعرض بهذا الحجم)). وأضاف: ((ستبلغ الزيادة المُتوقعة للمعروض ضِعف حجم السوق تقريباً، في الثلاثة إلى أربعة أعوام المقبلة)).

وقال محللون ومسؤولون تنفيذيون في الحفل السنوي لبورصة لندن للمعادن، الأسبوع الماضي، إنهم يتوقعون أن تشهد أسواق النيكل والكوبالت فائضاً بالمعروض في العامين المقبلين، في وقت ينبئ فيه التقدم التكنولوجي بحاجة أقل لهذه المواد.

لكن لينون أضاف أن الأسعار قد تعاود الصعود بمجرد انتهاء حرب تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في الصين، وانتعاش الطلب من جديد، مع شراء المصنعين للمواد، إما للمساعدة في عمليات الإنتاج، أو لإعادة تعزيز المخزونات.