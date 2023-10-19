«ميرسك» للشحن تحذر من اختراق عصابات المخدرات لسلاسل توريد الشحن

حذر مسؤول تنفيذي من اختراقات خطيرة من عصابات المخدرات لسلاسل توريد الشحن البحري، فيما كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لتضييق الخناق على المخدرات الآخذة في التدفق عبر الموانئ الأوروبية. وكشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان عن تصاعد شحنات الكوكايين إلى الاتحاد الأوروبي في الأعوام الماضية، حيث ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 303 أطنان في 2021، مع نقل العصابات الإجرامية تدفقات المخدرات عبر طرق الشحن الدولية.

ونتيجة لذلك، شدد كيث سفندسن، الرئيس التنفيذي لدى ((إيه بي إم ترمينالز))، وهي وحدة بمجموعة ((ميرسك)) الدنماركية للشحن، على أن شركات الشحن تواجه ((بعضاً من أخطر الأشخاص في العالم. إنها طريقة خطيرة تلك التي ينفذ بها هؤلاء إلى سلسلة التوريد بأسرها، وليس فقط جانب الشحن أو الميناء)).

ويأتي التحذير مع تقدّم المفوضية الأوروبية باقتراح لمزيد من التنسيق بين الموانئ الأوروبية والحكومات والشركات الخاصة، عن طريق إنشاء ما يُعرف باسم ((تحالف الموانئ الأوروبية))، وذلك طبقاً لمسودة للمقترح اطلعت عليها ((فايننشال تايمز)). وينطوي أحد المقترحات على وضع معايير مشتركة للمخاطر والأولويات بعمليات المراقبة الجمركية على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع تخصيص 200 مليون يورو لتمويل معدات وأجهزة مسح وفحص الحاويات بداية من 2024. وستحث المفوضية الدول الأعضاء أيضاً على تشديد تطبيق قواعد الأمن القائمة في الموانئ، التي تشمل تزويد الموانئ وشركات الشحن بالوسائل اللازمة لـ((للفحص والتحري عن موظفيها لتفادي الفساد بالعمل مع الشبكات الإجرامية)).

وتُعد مدينة أنتويرب الساحلية في بلجيكا أكبر محور لتهريب الكوكايين بأوروبا، إذ ضُبطت فيها كميات قياسية من الكوكايين بلغت 110 أطنان في 2022، بحسب سلطات الجمارك. وتفحص أنتويرب 2% فقط من البضائع التي تمر عبر الميناء، لكنها تعتزم فحص ومسح كل الحاويات الآتية من أمريكا اللاتينية، التي ستُعتبر ((عالية المخاطر)) بداية من 2028. ويفحص الميناء قرابة 5% فقط من هذه الحاويات في الوقت الراهن.

وبالنسبة لصناعة الشحن، فإن الضغط المتزايد لقمع تجارة المخدرات يشكّل خطراً على عرقلة العمليات التجارية لسفن الحاويات، التي تنقل ملايين الصناديق الفولاذية أسبوعياً. وصرح كلوديو بوزو، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى ((إم إس سي))، لـ((فايننشال تايمز)) في أغسطس، بأن الشركة ((تعاني صعوبات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتكاليف)) التي تتطلبها إتاحة الحاويات للتفتيش الجمركي. ورفض سفندسن الإدلاء بتفاصيل عن تكاليف زيادة معدلات التفتيش على ((ميرسك))، لكنه قال إن ((التأثير على سلسلة التوريد هو ذاته لدى مختلف الشركات)).

وأكد سفندسن ((الحاجة لفعل المزيد بشأن حل المشكلات)) قبل إمكانية الوصول إلى هدف ((أنتويرب)) البالغ 100%. وعوضاً عن ذلك، لفت إلى وجوب تشديد عمليات المراقبة على الصادرات في أمريكا اللاتينية، مسلطاً الضوء على استثمارات بقيمة مليار يورو لشركة ((إيه بي إم ترمينالز)) في محطة للحاويات تديرها بميناء موين في كوستاريكا؛ ومع ذلك ذكر سفندسن أن عنصر القلق الأكبر لديه يتمثل في ((واجب الرعاية)) تجاه طاقم العمل لديه، وليس التكاليف، موضحاً أنه ((كانت هناك وقائع اختراق أُجبر العاملون فيها على مساعدة عصابات المخدرات)).

كانت سلطات ميناء روتردام ضبطت 8 أطنان من الكوكايين على سفينة تابعة لشركة ((ميرسك)) في يوليو، بلغت قيمتها السوقية 600 مليون يورو، وكانت أكبر ضبطية في هولندا.

أفاد سفندسن بأن ((ميرسك)) لم تكن مسؤولة عن المخدرات في حاوياتها. وتابع: ((تكمن المشكلة في أن لدينا عمليات تهريب دولية للمخدرات تستغل البنية الأساسية المشروعة لنقل هذه المواد عبر اختراق سلاسل التوريد)).

ورفضت المفوضية التعليق على المستند المُسرّب، الذي لا يزال خاضعاً للتغيير حتى نشره رسمياً. ورغم تنامي الإجماع السياسي على مواجهة المشكلة، قال خبراء إن ثمة تداعيات ثانوية وغير مباشرة على صناعة الشحن العالمية من جراء الضوابط الجمركية الأكثر صرامة.

ولفت ريتشارد نيلون، المحامي المختص بالشحن لدى ((إتش إف دبليو)) إلى أن ((ملاك السفن لا يتمتعون بصلاحية فتح وتفتيش الحاويات في بعض الأحيان)). وأضاف: ((الشحن ضروري للتجارة الدولية؛ لذلك من الصعب للغاية تقليص التجارة الدولية بسبب خطر تهريب المخدرات)).