أمريكا تدرك أخيراً أن في العالم ما هو أكثر من الصين

حتى لحظة كتابة هذا المقال، لا يوجد سفير للولايات المتحدة في مصر، إذ يتولى القائم بالأعمال هذه المهمة، بينما مضى على المرشحة للمنصب الدائم سبعة أشهر أمام مسرحية سريالية، تحب واشنطن تسميتها بعملية إقرار مجلس الشيوخ لتعيين السفيرة. عموماً، فالمرشحة لديها صحبة طيبة تعيش التجربة نفسها. إذ ينطبق التأخير عينه على سفراء أمريكا إلى الكويت وعمان، وكذلك في إسرائيل (رغم وجود ضغوط لشغل هذا المنصب قريباً).

الولايات المتحدة لديها كذلك أمور تدعو للقلق خارج الشرق الأوسط، بطبيعة الحال، مثل المناطق غير التي تفتقر لحكومات في منطقة الساحل أو المحيطة بها، ومع ذلك، ليس لديها سفير دائم في نيجيريا أو جيبوتي أيضاً. ربما تكون أمريكا مشتتة بالسياسة التي تنتهجها في نصف الكرة الأرضية الخاص بها، لا سيما مع تدفق المهاجرين من أمريكا اللاتينية إلى الحدود الجنوبية. لكن كولومبيا، المصدر الرئيس لهؤلاء المهاجرين، ليس بها سفير أمريكي. ماذا عن بيرو؟ لا.. وغواتيمالا؟ لا..

قارن ذلك مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث لدى الولايات المتحدة هناك عدد جيد من الممثلين الدبلوماسيين، بينما لا يوجد سفير أمريكي دائم في ماليزيا، وهي من القوى الإقليمية القليلة التي تشهد ذلك. في هذه المنطقة، وهي ساحة المنافسة بين أمريكا والصين، فإن واشنطن لا تتردد، حيث إن المنافس الاقتصادي والعسكري الرئيس للولايات المتحدة، هو أيضاً محور تركيزها الشامل. وهذا الهوس الأحادي أمر لا يمكن تبريره، وهو ما أكدته الأحداث الجارية في الشرق الأوسط.

إن النخب الأمريكية التي استخفت بالصين لعقود من الزمن، عادت لتبالغ في تصحيح الأوضاع في السنوات الأخيرة. لقد كان هناك ((تركيز ذهني نحو آسيا))، وكان الأمر منطقياً في العالم في ذلك الوقت، لكن هذا التصور كان معقولاً عندما خلت أغلب المناطق الأخرى من الأزمات الحادة، إن لم تكن في حالة سلام. أما الآن، فهناك حرب برية في أوروبا، كما يتابع العالم أسوأ أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ مطلع هذا القرن، فضلاً عن فوضى جنوب الصحراء الكبرى، والتي رأت فرنسا، القوة الاستعمارية القديمة، أنها تتجاوز قدرتها العسكرية على إصلاحها. وإذا أضفنا لذلك الأزمة المتقطعة على الحدود مع المكسيك، والتي نتجت عن جائحة كوفيد 19، فسيكون الأمر أصعب بكثير مما بدا عليه في عام 2021 بالنسبة لأمريكا، لتحول اهتمامها من بقية العالم إلى الصين. وربما تأخر إدراك بعض الأمور.

إن الولايات المتحدة والصين تمثلان معاً نحو 40 % من الناتج الإجمالي العالمي. وعلى سبيل المقارنة، فإن هذا يعادل تقريباً ما كان بوسع أمريكا وحدها أن تحصل عليه في منتصف القرن الماضي. ويبلغ عدد سكان البلدين مجتمعين نحو 1.7 مليار نسمة، في كوكب عدد سكانه 8 مليارات نسمة. ولا شك أن هذه هي العلاقة الثنائية الأهم في العالم، لكنها ليست كل العالم. وكان من الممكن أن نصدق ذلك عند مطلع هذا العقد، عندما تراجعت مزاحمة القوى غير الصينية للإنتاج الفكري والعسكري الأمريكي، بل إن أمريكا قد سمحت في تلك السنوات لقضية الصين بتشويه العلاقات مع دول أخرى، وتراجع التركيز على إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرغبة في تحرير الجهد الدبلوماسي، وتوجيهه إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

لقد وقعت الولايات المتحدة في خلاف مع الاتحاد الأوروبي حول الحمائية الصناعية، بينما كان الهدف النهائي هو عرقلة الصين، غير أن هذا التركيز على منافس واحد، لم يكن اندفاعاً بلا رشد، بل كانت محاولة ناضجة لتحديد الأولويات، ولدعم موارد أمريكا الهائلة، والتي هي في الوقت نفسه لها محدوديتها، ولكن عمليات القتل التي تم ارتكابها في السابع من أكتوبر في إسرائيل، مثلما الحال مع غزو أوكرانيا، تظهر أن العالم لن يترك الولايات المتحدة حتى تتمكن من المضي قدماً في مشروعها ((الحقيقي)).

تمر الولايات المتحدة بالمرحلة الأكثر حرجاً في دورة حياة أي إمبراطورية، حيث انخفضت قوتها النسبية في العالم إلى حد ما عن ذروتها المطلقة، في حين لم تنخفض أعباؤها. لذا، أصبح لزاماً عليها أن تحدد أولوياتها، لكنها في الوقت نفسه لا تجرؤ على ذلك. ولو لم تقم الولايات المتحدة بإرسال حاملات طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد هجوم حماس على إسرائيل، أو تسليح أوكرانيا، لكان الحديث يدور الآن عن ((الانعزالية))، أو أنها ((قوة عظمى مترددة))، وقد يميل الأعداء إلى اختبار إرادتها في مكان آخر.

العزاء الوحيد، هو أن بلداناً أخرى كانت هنا من قبل. وإذا حكمنا عليها من منظور الامتداد الإقليمي، فإن الإمبراطورية البريطانية، كانت قد وصلت إلى أقصى مكانة لها منذ 100 عام، ولكن قبل ذلك بوقت طويل، بدأت البلاد تفقد ميزتها الصناعية لصالح ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. ونظرياً، كانت حزمة مسؤولياتها متسقة، بل وآخذة في التوسع، في حين أن مواردها الأساسية ذهبت في الاتجاه الآخر.

إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى الكثير من براعة الحكم، حتى تتمكن من إدارة نسختها الخاصة من هذا المأزق الذي تشهده الإمبراطوريات في عهودها المتأخرة. والواقع أن تراجع قضية الصين في ترتيب الأولويات، ليس خياراً مطروحاً في الأساس بالنسبة لأمريكا. نعم، كانت هناك مبادرات من كل طرف تجاه الآخر خلال هذا العام، وقد يلتقي جو بايدن مع شي جين بينغ، في قمة سان فرانسيسكو الشهر المقبل، لكن توتر المصالح، وتباين القيم، أمر لا يمكن تجاهله. وفي النهاية، لم يتبقَ لأمريكا سوى السياسة الخارجية الوحيدة التي تحتاجها قوة عظمى، وهي سياسة الوجود في كل مكان.