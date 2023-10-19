أرباب الأعمال يجذبون النساء للعودة إلى العمل بعد انقطاع

يعود الكثير من النساء إلى العمل، بعد ثلاثة أعوام تلت إغلاقات ((كوفيد 19))، التي دفعتهن خارج القوى العاملة، ويعني هذا أن أرباب الأعمال يتمتعون بفرصة نادرة لسد فجوات نقص العمالة والمهارات، ما سيساعد أيضاً على تنويع المصادر لشغل المناصب الإدارية العليا، لكن الاستفادة من مصدر العمالة الجديد هذا لن يسير بسلاسة دائماً، فقد اضطرت الكثيرات إلى الخروج من قطاعات العمل، لتلبية متطلبات تقديم الرعاية، التي تواصل تأثيرها في قدراتهن على العمل من المكتب بدوام كامل، وبقي الكثير من النساء خارج القوى العاملة لفترة طويلة، ما يعني حاجتهن لإعادة إنعاش مهاراتهن، لذا يتعين على المديرين إيجاد أفضل طريقة للإشراف على تقييم العاملين، الذين ربما يكونون جدداً في الوظيفة، لكنهم ليسوا بجديدين على العمل ذاته.

ووجدت الشركات ذات الخبرة في توظيف العائدين إلى العمل أن النجاح يتطلب التزاماً، يتخطى مجرد الاستعداد للتغاضي عن الثغرات في السير الذاتية لمقدمي الطلبات، وقالت جوليان مايلز، المؤسسة المشاركة لشركة ((وومن ريترنرز)): ((إنه مصدر كبير غير مستغل نسبياً من المهارات لأشخاص في مستويات متوسطة وعليا.. لكن لا يكفي القول إننا سنجعلها ساحة تتيح تكافؤاً للفرص))، وتساعد ((وومن ريترنرز)) الشركات على إيجاد طرق داعمة للعاملات اللاتي انقطعن لفترة طويلة عن العمل لأسباب عديدة، قد تتراوح بين العناية بالأطفال على سبيل المثال، والعيش في الخارج، والعناية بأقرباء مرضى، أو تأسيس عمل تجاري.

وقد امتدت أطول فترة انقطاع حتى الآن لإحدى المشاركات في البرنامج 30 عاماً، حيث عملت محاسبة قانونية، وأسست أسرة، قبل عودتها إلى حياتها المهنية في بنك إنجلترا، ويحتاج أرباب الأعمال إلى المرونة مع العائدات إلى العمل، لمنحهن الوقت اللازم لاعتياد الموازنة بين الوظيفة مدفوعة الأجر، والمتطلبات المتواصلة في المنزل.

وبالنظر إلى مدى تغير العمل في العامين الماضيين قد تكون العائدات أبطأ في التكيف مع توقعات المكتب مقارنة بالموظفين القادمين من وظائف أخرى.

وترى تارا فون بوميل، المديرة في شركة ((كاتاليست)) أنه ((من المهم توضيح الأمور اللازمة وتدوينها كتابة، خصوصاً في بيئة عمل مختلطة))، وتساعد ((كاتاليست)) الشركات على أن تجعل من مكان العمل أكثر ترحيباً بالمرأة.

وتنطوي واحدة من الطرق الشائعة لجذب النساء العاملات من جديد على تقديم برامج تدريب مدفوعة، ترمي إلى إعادة إنعاش أو تحديث مهارات المشاركات، وإعدادهن للتقدم للوظائف الشاغرة داخل الشركة.

وتعد شركات الخدمات المالية رائدة في هذا المجال، وهي التي لطالما عانت رحيل الموظفات قبل وصولهن إلى المناصب الإدارية الوسطى، ويقدم مصرف ((مورغان ستانلي)) الاستثماري الآن برامج عودة إلى العمل، مدفوعة، تتراوح مدتها بين 12 و16 أسبوعاً، في عشرات المقرات حول العالم، للمهنيات خارج سوق العمل، اللاتي حصلن على إجازات لعام واحد على الأقل، وأعاد منافسه ((غولدمان ساكس)) إحياء برنامجه طويل المدى في 2021، الذي يستهدف العاملين العائدين من إجازات مرتبطة بجائحة ((كوفيد 19)).

من شأن هذه البرامج أن تطلع العائدين على وجه السرعة على آخر التطورات ذات الصلة بالتقنيات المكتبية، مثل ((زووم))، أو الاستخدامات التجريبية للذكاء الاصطناعي، لتعويدهم على العمل في المكتب من جديد، أو حتى في ضوء ترتيبات العمل الهجين، التي ظهرت منذ الجائحة.

ويعتقد المتفائلون أن جذب الناس من جديد إلى العمل بإمكانه المساعدة في التغلب على ما تعتبره شركة ((ماكينزي)) للاستشارات أكبر حاجز أمام شغل مزيد من النساء للمناصب العليا، وفي الولايات المتحدة وكندا حالياً تقابل كل 100 رجل يوصى بترقيته للمرة الأولى للإدارة 87 امرأة، منهن 54 امرأة من السود، ولا تلحق النساء بركب الرجال أبداً، ويعود قدر كبير مما تصفه ((ماكينزي))، ((الدرجة المكسورة)) في السلم الوظيفي، إلى إخراج النساء أنفسهن من السباق الوظيفي بأخذ الإجازات،

لكن توظيف العمالة العائدة ليس مماثلاً لمهمة الإبقاء عليها، فقد حذرت مايلز من أن برامج العودة إلى العمل قد تصطدم بنهايات مسدودة، إذا كلفت الشركة هذه العمالة بمهام لا طائل منها، أو إذا كان الراعي لا تتوفر لديه وظيفة شاغرة مناسبة، وينطوي ذلك على خطر إحباط هذه العمالة ذات الارتباط الضعيف أصلاً بالقوى العاملة، لذلك توصي مايلز بوضع العائدين في وظيفة عادية، ومنحهم وقتاً إضافياً للاعتياد عليها.

لقد تلقى الموظفون في شركة ((بروساكور)) للمحاماة، الذين حصلوا على إجازة والدية كبيرة، 100% من أجرهم لقاء 75% من جدول العمل في الأشهر الستة الأولى لدى عودتهم إلى العمل. يأتي هذا بموجب برنامج ((كير))، الذي تطبقه الشركة، ويعطي هذا الموظفين وقتاً لإنجاز ترتيبات رعاية الطفل والتنقل، ويعمل طاقم الموارد البشرية في الشركة مع الشركاء لترتيب مسائل التغطية عند غياب العائدين.

قالت كيري شريفر، التي استفادت مرتين من البرنامج: ((كان الأمر محورياً بالنسبة لي حقاً))، وتابعت: ((لست متأكدة من أني كنت سأصبح شريكة دون المساحة، التي أتاحها لي برنامج كير)).

وتحقق الشركات التي تستثمر في الترحيب بالعائدين من انقطاعات وظيفية كبيرة مكاسب أخرى، لكن أقل وضوحاً. وختمت مايلز قائلة: ((إن الفائدة الأساسية للتنوع هو التنوع الإدراكي، فقد مر الذين أخذوا إجازات من الوظيفة بتجارب مختلفة ومتنوعة)).