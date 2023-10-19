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رئيس الدولة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي يبحثان التنسيق لإيصال المساعدات إلى غزة

10/19/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ..وبحثا خلال اللقاء التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبرنامج لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين في القطاع.

وشدد سموه في هذا السياق على ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لتمكين المنظمات الإقليمية والدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة ومد يد العون لهم.

كما تناول اللقاء ـ الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ـ مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والبرنامج خاصة في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتأمين الغذاء للفئات المحتاجة في المناطق الفقيرة ومناطق الكوارث والصراعات والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على دعم برنامج الأغذية العالمي في مختلف مناطق العالم من منطلق نهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب المحتاجين ومد يد العون لهم.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التضامن الإنساني الدولي في التعامل مع أزمات الغذاء في العالم لما لذلك من ارتباط وثيق بالأمن والسلم العالميين.

من جانبها عبرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تقديرها لدور دولة الإمارات المؤثر وتعاونها المستمر مع البرنامج خاصة في دعم المتضررين في مناطق الصراعات والكوارث ..كما ثمنت مبادراتها الرائدة في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي ونهجها في مجال الابتكار وتعزيز حلول الأمن الغذائي المستدام.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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