تداعيات الحرب في غزة تطال القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

تعرضت قواعد عسكرية أمريكية صغيرة في سوريا والعراق إلى هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وإرسال واشنطن حاملتي طائرات إلى شرق المتوسط لمنع أي جهة من فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل التي تخطط لاقتحام قطاع غزة براً وتمهد بقصف عنيف أودى بحياة المئات.

وبينما تدور رحى الحرب الرئيسية في قطاع غزة، فإن ميليشيات وجماعات مسلحة مناوئة للولايات المتحدة في سوريا والعراق تطلق تهديدات بتكثيف هجماتها على القوات الأمريكية المنتشرة في قواعد، معظمها صغيرة، ومؤقتة، على طول مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي في السابق.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر إعلامية أن قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في سوريا تعرضتا لهجوم اليوم، ولم يصدر تأكيد رسمي حول وقوع الهجومين.

وأفادت بأن هجوماً بثلاث طائرات مسيرة استهدف قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، وهجوماً بصاروخين استهدف قاعدة كونيكو بريف دير الزور في مناطق قوات سوريا الديمقراطية التي شهدت اضطرابات عشائرية مسلحة الشهر الماضي.



في السياق، قال مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة "فوكس نيوز" إن طائرات بدون طيار استهدفت قاعدة التنف في سوريا، أمس، في نفس اليوم الذي تمت فيه محاولة شن هجمات بطائرات بدون طيار على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق

التي تتمركز فيها قوات أمريكية ضمن مهام محاربة تنظيم داعش.

وأمس الأربعاء أيضاً، اعترضت الولايات المتحدة طائرتين بدون طيار هجوميتين في اتجاه واحد استهدفتا قاعدة الأسد، حسبما أكد اثنان من مسؤولي الدفاع لشبكة فوكس نيوز. كما تعرضت قاعدة حرير الأمريكية في شمال أربيل بإقليم كردستان العراق إلى هجوم بالصواريخ لم تتباه أي جهة.



وقال مسؤولو الدفاع لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة لديها حالياً حوالي 900 جندي أمريكي في سوريا و2500 جندي في العراق.

ورفض المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم تحديد المسؤول عن إرسال الطائرات بدون طيار في اتجاه واحد نحو قاعدة عين الأسد.

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت قواعد أمريكية صغيرة في الشرق الأوسط لهجمات متقطعة لكن هذه القواعد مزودة بأنظمة حماية. ولم تتردد القوات الأمريكية في إسقاط طائرة تركية مسيّرة مطلع الشهر الجاري لدى اقترابها من قاعدة أمريكية صغيرة في محافظة الحسكة.

وقد دعت تركيا وإيران والحكومة السورية وروسيا، مراراً، إلى انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

ومن شأن تكثيف الهجمات ضد الوجود الأمريكي في هذه القواعد الضغط على واشنطن وذلك إما لتعزيز حماية قواتها في هذه المناطق أو دفعها إلى الانسحاب.



وسبق أن استهدفت إيران بصواريخ أرض جو القوات الأمريكية في قواعد عسكرية عديدة انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية.

وتأتي الهجمات الصاروخية والجوية المكثفة ضد القواعد الأمريكية، مقارنة مع وتيرة الهجمات السابقة، بعد ساعات من تعرض مستشفى في غزة لقصف عنيف أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين في إطار حملة إسرائيلية ضد حركة حماس في غزة.



