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رئيس الدولة ورئيس وزراء النرويج يبحثان هاتفياً حماية المدنيين ووقف التصعيد في غزة

10/19/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً، من معالي يوناس غار ستوره رئيس وزراء النرويج الصديقة بحثا خلاله الأزمة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة وأولوية ضمان الحماية الكاملة لهم وفق القانون الإنساني الدولي، إضافة إلى تعزيز المساعي الدبلوماسية لتأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها في هذا الشأن.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد واحتواء الموقف، مشددين على أهمية الدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل ومنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيداً من العنف وعدم الاستقرار.
كما بحث سموه ورئيس وزراء النرويج، تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين وتنميته إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.


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