رجال الأمن يوجهون رسالة بحملهم علمي الأردن وفلسطين

رجال الأمن يوجهون رسالة بحملهم علمي الأردن وفلسطين
التاريخ
10/19/2023 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وجه رجال الأمن رسالة بحملهم ايقونات على صدورهم قرب قلوبهم لعلمي الاردن وفلسطين.
وعبر الرسالة عن
حب الاردنيين جميعا وتضامنهم خلف الموقف الذي أعلن عنه جلالة الملك.
ويقوم رجال الأمن يقومون بعملهم بحرفية والتزام وضبط للنفس ويوفرون الأمن للممتلكات وللمتواجدين في الوقفات، ويحملون الاردن وفلسطين في القلب.
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