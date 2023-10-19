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رجال الأمن يوجهون رسالة بحملهم علمي الأردن وفلسطين

10/19/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وجه رجال الأمن رسالة بحملهم ايقونات على صدورهم قرب قلوبهم لعلمي الاردن وفلسطين.

وعبر الرسالة عن
حب الاردنيين جميعا وتضامنهم خلف الموقف الذي أعلن عنه جلالة الملك.

ويقوم رجال الأمن يقومون بعملهم بحرفية والتزام وضبط للنفس ويوفرون الأمن للممتلكات وللمتواجدين في الوقفات، ويحملون الاردن وفلسطين في القلب.


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