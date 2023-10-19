إشادة بدور الرئيس السيسى.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية وسكرتير عام الأمم المتحدة حول غزة (إنفوجراف)

MENAFN - Youm7) قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، داعيا لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.وأضاف جوتيريش، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى: "صدمت من الموت والخراب الذى تعرض له المستشفى الأهلى المعمدانى"، وأضاف جوتيريش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء ويجب إلا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم.مؤتمر صحفى لوزير الخارجية وسكرتير عام الأمم المتحدة حول غزةرسائل وزير الخارجية





وأضاف جوتيريش أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لادخال المساعدات.وأشاد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيرش بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية في ظل التصعيد في غزة ، وأكد جوتيريش أن الأزمة الحالية هى أزمة حالكة تمر بها الشرق الأوسط لأول مرة منذ عقود.وأكد جوتيريش أن الشعب الفلسطينى يعانى معاناة شديدة جراء القصف الإسرائيلى، ودعا جوتيريش لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وأدان جوتيريش قصف المسشتفى المعمدانى فى القطاع.فيما أشاد وزير الخارجية سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى بدعوة سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات لأهالى القطاع.وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في غزة، مشددا على ضرورة الوقف الفورى للعنف والعودة لمسار التهدئة، موضحا أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.وأشار شكرى أن مطار العريش يستقبل آلاف المساعدات، وتسعى مصر لإدخال المساعدات بأسرع وقت ممكن.وأوضح وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر ترفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، لافتا لوجود جهود مصرية متواصلة لاحتواء التصعيد فى قطاع غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.وأضاف جوتيريش أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لادخال المساعدات.