طائرات إسرائيلية تقصف 24 برجا سكنيا في حي الزهراء بقطاع غزة

طائرات إسرائيلية تقصف 24 برجا سكنيا في حي الزهراء بقطاع غزة
التاريخ
10/19/2023 2:35:05 PM
(MENAFN
- Youm7) شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، غارات جوية على 24 برج سكني في حي الزهراء بقطاع غزة، وذلك بعد مطالبة السكان بضرورة إخلائها بشكل كامل.
وأكدت مصادر صحفية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة على المنازل تهدف لتدمير كافة بيوت الفلسطينيين وإجبارهم على التهجير إلى جنوب قطاع غزة، وهو ما يرفضه أبناء الشعب الفلسطيني بشكل كامل.
MENAFN19102023000132011024ID1107273345
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.