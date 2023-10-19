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طائرات إسرائيلية تقصف 24 برجا سكنيا في حي الزهراء بقطاع غزة

10/19/2023 2:35:05 PM
(MENAFN- Youm7) شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، غارات جوية على 24 برج سكني في حي الزهراء بقطاع غزة، وذلك بعد مطالبة السكان بضرورة إخلائها بشكل كامل.

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة على المنازل تهدف لتدمير كافة بيوت الفلسطينيين وإجبارهم على التهجير إلى جنوب قطاع غزة، وهو ما يرفضه أبناء الشعب الفلسطيني بشكل كامل.









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