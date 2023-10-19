سفير فلسطين بالقاهرة: نحن في خندق واحد مع مصر لمواجهة مخططات العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Youm7) قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن فلسطين ومصر في خندق واحد عبر التاريخ لمواجهة العدوان الإسرائيلي المحتل.

أضاف دياب اللوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بهي الدين خلال تغطية خاصة لقناة CBC للأحداث في غزة، أن فيما يتعلق بتهجير أهالي فلسطين من غزة إلى مصر، هو مخطط صهيوني قديم طُرح في الخمسينيات وأعاد طرحه شارون مرة أخرى عام 1973 والآن تطرحه حكومة نتنياهو".

وتابع السفير دياب اللوح: "نحن رفضنا كل مشاريع التوطين الإسرائيلية منذ عام 1948 ونثمن ونقدر رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الدعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإفراغ القطاع من سكانه، لأنه مخطط استعماري صهيوني يستهدف إزالة الشعب الفلسطيني من الخريطة السياسية وشطب وإنهاء القضية الفلسطينية".

وأكد، أن مجلس الأمن فشل فشلا زريعا في اعتماد مشروع القرار الروسي الذي تقدمه به روسيا ودولة الإمارات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لوقف حرب الإبادة الجماعية الممنهجه على القطاع، متابعا: "عدد الشهداء ارتفع حتى الآن في قطاع غزة إلى 3800 جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي وهناك آلاف المواطنين تحت الركام لم يتم انتشالهم أيضا".

وأردف: "ننظر بأهمية كبيرة إلى قمة القاهرة للسلام، ولهذه الدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس دولة فلسطين والذي سوف يصل غدا إلى القاهرة، ونتطلع إلى هذه القمة أن تشكل ضغطا إقليميا دوليا على إسرائيل لوقف حربها على غزة من أجل وضع المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة وأيضا خلق أفق سياسي جديد يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل".