وزير الخارجية اللبنانى: التوافق مع السفراء العرب على رفض تهجير الفلسطينيين فى بلد آخر

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، التوافق مع السفراء العرب لدى لبنان خلال اجتماع اليوم على أهمية الوقف الفورى لإطلاق النار بالأراضى الفلسطينية ورفض التهجير والتوطين فى بلد آخر.

وأوضح بوحبيب - فى بيان له اليوم - أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة دخول المساعدات فورا إلى غزة، مشددين على أن إنهاء الاحتلال الاسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل.



وقال وزير الخارجية اللبنانى أنه لمس فى الاجتماع الوزارى فى جدة بالأمس تماسكا عربيا فى مقاربة العدوان على غزة، داعيا إلى استثماره لاقناع الدول الغربية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب العبثية والحصار الظالم.



وأشار إلى أن الحل العادل والشامل للصراع يبدأ أولا وأخيرا بالفلسطينيين.







