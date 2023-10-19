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السياحة العالمية: السعودية تستضيف الدورة 26 للجمعية العامة للمنظمة فى 2025

10/19/2023 2:35:02 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت منظمة السياحة العالمية اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة عام 2025، وذلك خلال مشاركة وزير السياحة السعودى، أحمد الخطيب، فى الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التى استضافتها مدينة سمرقند فى أوزبكستان، خلال الفترة ما بين 16 إلى 20 أكتوبر الجارى.





وقالت المنظمة إن اختيار السعودية جاء لجهودها في إطلاق عدد من المبادرات في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها إنشاء الأكاديمية العالمية للسياحة في الرياض، وإنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، واستضافة أول مركز إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، إلى جانب استثمار المملكة في القطاع من خلال مشاريع نيوم والبحر الأحمر، والقدية والدرعية وغيرها.












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