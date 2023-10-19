القاهرة الإخبارية: ولي عهد السعودية يلتقي رئيس وزراء بريطانيا لبحث التطورات بغزة

MENAFN - Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يلتقي رئيس وزراء بريطانيا ريتشى سوناك لبحث التطورات بغزة.

وفى وقت سابق حذر تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود أنه منذ أمر الإخلاء الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أجبر أكثر من مليون نسمة على الفرار إلى جنوب قطاع غزة، اضطر الناس إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية بين البقاء والمغادرة، لافتا إلى أنه بالنسبة للعاملين في مجال الصحة، كان هذا يعني الاختيار بين ترك مرضاهم إلى موت شبه مؤكد أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.

وأوضح التقرير أن بعض العاملين أجبروا على الرحيل، في الوقت الذي بقي البعض منهم ويواصلون العمل على الرغم من المخاطر، مضيفا أن الطاقم الطبي يعانى من نفس المصير الذي يعاني منه بقية سكان غزة وهو القصف المستمر طوال الأيام العشرة الماضية، مشيرا إلى أن العديد من الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الصحة لقوا حتفهم منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.











