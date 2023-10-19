القاهرة الإخبارية: ولي عهد السعودية يلتقي رئيس وزراء بريطانيا لبحث التطورات بغزة

(MENAFN
- Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يلتقي رئيس وزراء بريطانيا ريتشى سوناك لبحث التطورات بغزة.
وفى وقت سابق حذر تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود أنه منذ أمر الإخلاء الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أجبر أكثر من مليون نسمة على الفرار إلى جنوب قطاع غزة، اضطر الناس إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية بين البقاء والمغادرة، لافتا إلى أنه بالنسبة للعاملين في مجال الصحة، كان هذا يعني الاختيار بين ترك مرضاهم إلى موت شبه مؤكد أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.
وأوضح التقرير أن بعض العاملين أجبروا على الرحيل، في الوقت الذي بقي البعض منهم ويواصلون العمل على الرغم من المخاطر، مضيفا أن الطاقم الطبي يعانى من نفس المصير الذي يعاني منه بقية سكان غزة وهو القصف المستمر طوال الأيام العشرة الماضية، مشيرا إلى أن العديد من الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الصحة لقوا حتفهم منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.
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