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بيطرى الجيزة: ضبط 6246 كجم لحوم فاسدة ومذبوجة خارج المجازر الحكومية.. صور

10/19/2023 2:34:59 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن جهود حملات جهـاز التـفتيش بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين خلال الفترة من يوم السبت الموافق 12/10/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 19/10/2023، أسفرت عن ضبط 6246 كجم لحوم فاسدة، عبارة عن 336 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و5910 كجم مقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر بهم 13 محضر.



يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية الطب البيطري بالجيزة وتنفيذ دورها الهام في خدمة وحماية المواطنين بالمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن ومنتجاتها والأسماك ومنتجاتها، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة.



وأوضح مدير المديرية، أن المضبوطات شملت 107 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية حي الدقي، و1400كجم مقطعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذا 107كجم لحوم مذبوحة صالحة بناحية أكتوبر، و56كجم لحوم مذبوحة صالحة بناحية العجوزة. بالإضافة إلى 1150كجم مقطعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذا 68 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة إلى أن المضبوطات شملت 350كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الطالبية، و550كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية العمرانية، و610كجم دوبريهات ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الجيزة، بالإضافة إلى 1850كجم مصنعات لحوم ولحوم مفروم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذا 105 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الوراق.





ضبط 6246كجم لحوم فاسدة ومذبوجة خارج المجازر الحكومية



ضبط 6246كجم لحوم فاسدة ومذبوجة خارج المجازر الحكومية



ضبط 6246كجم لحوم فاسدة ومذبوجة خارج المجازر الحكومية



ضبط 6246كجم لحوم فاسدة ومذبوجة خارج المجازر الحكومية



















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