الصحة العالمية تصدر قائمة بوسائل التشخيص الأساسية لعام 2023 تشمل عدد من الأمراض

MENAFN - Youm7) أصدرت منظمة الصحة العالميةقائمة بوسائل التشخيص الأساسية لعام 2023، وهي سجل قائم على الأدلة يتضمن وسائل التشخيص المختبري ويدعم البلدان في اتخاذ خيارات تشخيصية وطنية. وتتضمن قائمة هذا العام:





إدراج ثلاثة اختبارات للكشف عن فيروس التهاب الكبد E، منها اختبار سريع للمساعدة في تشخيص وترصد العدوى بفيروس التهاب الكبد؛توصية بإدراج أجهزة رصد الجلوكوز المخصصة للاستخدام الشخصي ضمن التوصيات الطبية لمرض السكري القائمة.وتحدث فاشيات وحالات متفرقة من التهاب الكبد E في جميع أنحاء العالم. وفي حين أن معظم الأشخاص يتعافون تماما من الإصابة، فإن نسبة صغيرة منهم (تصل إلى 4٪) تصاب بفشل الكبد الحاد، الذي يسجل معدلات أعلى لدى النساء الحوامل (معدلات الوفيات) وهناك نقص في الإبلاغ عن عدوى التهاب الكبد E وستدعم إضافة وسائل التشخيص هذه الحكومات في إدارة الفاشيات.وقالت فى بيان ، إن السكري مرض مزمن أدى في عام 2019 إلى حدوث 1.5 مليون حالة وفاة،ولاسيما في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، حيث تسجل أعلى معدلات انتشاره وحيث يشتد أثره.ويمكن تجنب عواقب المرض أو تأخيرها من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني وتناول الأدوية والمواظبة على رصد مستوى الغلوكوز. ويمكن أن يؤدي إدراج أجهزة قياس الجلوكوز المخصصة للاستخدام الشخصي في قائمة وسائل التشخيص الأساسية إلى تحسين تدبير المرض وتقليل حصائله السلبية.ولئن كانت قائمة وسائل التشخيص الأساسية غير إلزامية، فإن بإمكانها أن تساعد البلدان في خططها الرامية إلى تحسين إتاحة وسائل التشخيص المختبرية من خلال توفير إطار للسياسات يمكّن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن قوائم وسائل التشخيص الأساسية الوطنية. ويُطمح إلى تمكين الحكومات من استخدام القائمة لتحسين خدمات اختبارات التشخيص المختبري في بلدانها ومن ثم زيادة إتاحة وسائل التشخيص وتحسين حصائل المرضى.وقال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، "شكل التطوير السريع لوسائل التشخيص ونشرها على الصعيد العالمي في وقت مبكر من اندلاع جائحة كوروناأمرا حيويا في تتبع انتشار الفيروس والكشف عن المصابين وعزلهم وعلاجهم وحماية الأشخاص المعرضين للخطر. وتعد قائمة وسائل التشخيص الأساسية التي وضعتها المنظمة أداة حاسمة تقدم للبلدان توصيات مسندة بالأدلة لإرشاد القرارات المحلية من أجل ضمان إتاحة وسائل التشخيص الأكثر أهمية وموثوقية للعاملين الصحيين والمرضى".وفيما يتعلق بقائمة وسائل التشخيص الأساسية لعام 2023، استعرض فريق خبراء المنظمة الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتشخيص المختبري (فريق الخبراء الاستشاري) 12 طلبا وأوصى بإضافة ثمانية طلبات في قائمة وسائل التشخيص المختبري وإدخال عدة تعديلات على اختبارات مدرجة سلفا في قائمة وسائل التشخيص الأساسية، بإدراج وسائل تشخيص مختبري للكشف عن السل وفيروس العوز المناعي البشري وداء السكري.وتشمل الاختبارات الجديدة الأخرى التي أضيفت إلى القائمة تلك الخاصة باضطرابات الغدد الصماء؛ والصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد؛ وصحة القلب والأوعية الدموية:فيما يتعلق باضطرابات الغدد الصماء، أدرج اختباران جديدان: استخدام هرمون الغدة الدرقية في الفحص المختبري للمساعدة في تقييم أسباب اضطرابات استتباب الكالسيوم ورصد آثار العلاج؛ واستخدام 17-هيدروكسي بروجستيرون في الفحص المختبري لتشخيص ومراقبة تضخم الغدة الكظرية الخلقي خارج فترة الولادة الحديثة.فيما يتعلق للصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد، أدرج اختباران: اختبار كلايهاور- بيتكه للتملص من الحمض كوسيلة تشخيص مختبري عام للاستخدام في المختبرات السريرية للمساعدة في تشخيص وعلاج النزيف الجنيني الأمومي، واختبار في مركز الرعاية لتحديد فصائل الدم والعامل الريسوسي في سياق الرعاية الصحية للأم ومرض انحلال الدم عند الأجنة والمواليد؛ فيما يتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية، إدراج تروبونين عالي الحساسية I وT للمساعدة في تشخيص احتشاء عضلة القلب الحاد في مرافق الرعاية الصحية التي توجد بها مختبرات سريرية.ويحث القراربشأن تعزيز قدرات التشخيص، الذي اعتُمد مؤخرا، الدول الأعضاء على النظر في وضع استراتيجيات وطنية لوسائل التشخيص كجزء من خططها الصحية الوطنية، والنظر في وضع قوائم وطنية لوسائل التشخيص الأساسية، وتكييف قائمة المنظمة النموذجية للوسائل التشخيصية المختبرية الأساسية.وتقدم المنظمة المشورة للعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم وتدعمها في جهودها الرامية إلى تطوير وسائل التشخيص الأساسية، من خلال الندوات عبر الإنترنت وحلقات العمل والدعم القُطري المباشر.وتهدف قائمة وسائل التشخيص الأساسية، التي يجري تحديثها كل سنتين، إلى دعم تطوير السياسات الوطنية لوسائل التشخيص المختبري وتحسين إتاحة اختبارات التشخيص المختبري وخدمات المختبرات السريرية. وهذه القائمة متاحة للاسترشاد بها في وسائل التشخيص الأساسية الوطنية، وتسدي كذلك مشورة بشأن تحديد أولويات وسائل التشخيص المختبري في مستويات مختلفة من نظام الرعاية الصحية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسترشد بها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تدعم اختيار وسائل التشخيص المختبري أو شرائها أو توريدها أو التبرع بها إلى جانب تقديم إرشادات لقطاعات التكنولوجيا الصحية والتصنيع الخاصة بشأن الأولويات المتعلقة بوسائل التشخيص المختبري المطلوبة لمعالجة قضايا الصحة العالمية.