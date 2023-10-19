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وقفة احتجاجية لعمال مصر تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

10/19/2023 2:34:59 PM
(MENAFN- Youm7) نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتنديدا بالقصف الإسرائيلى على قطاع عزة ومستشفى المعمدانى.



وردد العمال هتافات "عمال مصر قالوها قوية فلسطين عربية، بالروح والدم نفديكى يا فلسطين، ولا تهجير ولا توطين، عيشى عيشى يا فلسطين ، تسقط تسقط إسرائيل"، ورفعوا علمى مصر وفلسطين.



يأتى ذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.



يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.



واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.



وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.





وقفة احتجاجية لعمال مصر تضامنا مع الشعب الفلسطينى



وقفة احتجاجية لعمال مصر تضامنا مع الشعب الفلسطينى



وقفة احتجاجية لعمال مصر تضامنا مع الشعب الفلسطينى















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