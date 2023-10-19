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إطلاق 3 قوافل علاجية إرشادية مجانية لدعم المربين وحماية الثروة الحيوانية بالجيزة

10/19/2023 2:34:59 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة عن جهود قوافلها العلاجية الإرشادية المجانية لخدمة ودعم المربين في إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية، وكذلك حملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بنطاق قرى ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 14/10/2023 وحتى 19/10/2023.



يأتى ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة.



وأوضحت المديرية أنه تم إطلاق 3 قوافل بيطرية خدمية إرشادية بعدد من مراكز المحافظة، وتحديداً نواحي منطقة ناهيا بمركز كرداسة، وقرية بدسا بمركز العياط، وقرية الاخصاص بمركز الصف.



وقالت مديرية الطب البيطري بالجيزة إن جهود القوافل أسفرت عن رش 5250 رأس ماشية ودواب وأغنام وماعز وجمال ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 600 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وسحب 163 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلي لـ67 رأس ماشية عن طريق الجس المستقيمى.



وأضافت أن جهود القوافل أسفرت عن علاج 51 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، وعلاج 180 طائر ضد الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى تنظيم 6 ندوات إرشادية لتوعية المربين بمختلف الأمراض الحيوانية وأهمية التحصين.












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