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وزارة التعليم: إبراز انجازات الدولة والمشروعات القومية فى مسابقات ينفذها الطلاب

10/19/2023 2:34:59 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنجازات الدولة في كل المجالات كالتعليم والصحة والسكن وكافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، من خلال مسابقات يتم تنفيذها من خلال الطلاب بالمدارس، موضحة أنه يتم تنفيذ، مسابقة المبدع الصغير بالحلقة الابتدائية، مسابقة ابدع وابتكر بالحلقة الإعدادية، مسابقة نعم نستطيع بالمرحلة الثانوية لجميع تلاميذ المدارس الحكومية.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .












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