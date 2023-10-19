رئيس وزراء الهند: سنواصل إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى

(MENAFN
- Youm7) أكد ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند أن بلاده ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى.
وذكرت سفارة الهند بالقاهرة- فى بيان لها اليوم /الخميس/- أن رئيس الوزراء مودى قال عبر منصة "إكس" إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" للتعبير عن التعازى فى الضحايا المدنيين فى المستشفى الأهلى بغزة.
وشدد رئيس وزراء الهند على موقف بلاده المبدئى والدائم بشأن القضية الفلسطينية - الإسرائيلية.
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