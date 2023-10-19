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رئيس وزراء الهند: سنواصل إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى

10/19/2023 2:34:56 PM
(MENAFN- Youm7) أكد ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند أن بلاده ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى.

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة- فى بيان لها اليوم /الخميس/- أن رئيس الوزراء مودى قال عبر منصة "إكس" إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" للتعبير عن التعازى فى الضحايا المدنيين فى المستشفى الأهلى بغزة.


وشدد رئيس وزراء الهند على موقف بلاده المبدئى والدائم بشأن القضية الفلسطينية - الإسرائيلية.









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