سى إن بى سى: جوجل تُخفض عشرات الوظائف فى قسم الأخبار

(MENAFN
- Youm7) كشفت مصادر لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن شركة "جوجل Google" خفضت عشرات الوظائف فى قسم الأخبار.
وقال المتحدث باسم اتحاد عمال موظفي "Alphabet" إن ما يتراوح ما بين 40 إلى 45 موظفاً فى وحدة الأخبار لدى جوجل فقدوا وظائفهم.
من جانبه، أكد المتحدث باسم "جوجل" أن عملية خفض الوظائف لكن دون الإفصاح عن العدد، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك مئات الموظفين يعملون فى الوحدة المسؤولة عن المنتج الإخبارى.
وقال المتحدث "ملتزمون بعمق تجاه النظام النابض بالمعلومات، والأخبار هي جزء من تلك الاستثمارات طويلة الأجل..أجرينا بعض التغييرات الداخلية لتبسيط منظمتنا، وندعم الجميع خلال الفترة الانتقالية وإنهاء الخدمات والبحث عن فرص جديدة داخل جوجل خارجها".
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