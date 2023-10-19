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سى إن بى سى: جوجل تُخفض عشرات الوظائف فى قسم الأخبار

10/19/2023 2:34:56 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت مصادر لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن شركة "جوجل Google" خفضت عشرات الوظائف فى قسم الأخبار.

وقال المتحدث باسم اتحاد عمال موظفي "Alphabet" إن ما يتراوح ما بين 40 إلى 45 موظفاً فى وحدة الأخبار لدى جوجل فقدوا وظائفهم.


من جانبه، أكد المتحدث باسم "جوجل" أن عملية خفض الوظائف لكن دون الإفصاح عن العدد، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك مئات الموظفين يعملون فى الوحدة المسؤولة عن المنتج الإخبارى.


وقال المتحدث "ملتزمون بعمق تجاه النظام النابض بالمعلومات، والأخبار هي جزء من تلك الاستثمارات طويلة الأجل..أجرينا بعض التغييرات الداخلية لتبسيط منظمتنا، وندعم الجميع خلال الفترة الانتقالية وإنهاء الخدمات والبحث عن فرص جديدة داخل جوجل خارجها".








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