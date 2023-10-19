Thursday, 19 October 2023 11:50 GMT

كوريا الجنوبية ترفع تحذير السفر إلى إسرائيل وتحث مواطنيها على مغادرة المنطقة

10/19/2023 2:34:56 PM
(MENAFN- Youm7) رفعت كوريا الجنوبية اليوم الخميس تحذير السفر إلى إسرائيل ولبنان، وحثت مواطنيها على مغادرة المنطقة وسط تصاعد الحرب بين إسرائيل والفصئل الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية إنها رفعت تحذير السفر إلى جميع المناطق فى لبنان إلى المستوى الثالث، الذى ينصح الكوريين الجنوبيين هناك بمغادرة البلاد.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، أن الوزارة قررت رفع مستوى التحذير الخاص بلبنان، مشيرة إلى المخاطر الأمنية الناجمة عن تزايد التوترات بين إسرائيل و "حزب الله" اللبناني.


ورفعت الوزارة أيضا مستوى التحذير إلى المستوى الثالث لجميع إسرائيل باستثناء قطاع غزة.


كما تم حث أولئك الذين يخططون للسفر إلى إسرائيل على التفكير فى إلغاء أو تأجيل رحلاتهم، وتم إصدار تحذير سفر من المستوى الرابع لقطاع غزة، وهو الأعلى فى نظام تحذير السفر الذى يضم 4 مستويات.


ويمكن معاقبة الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى بلدان أو مناطق مصنفة المستوى الرابع بموجب القوانين ذات الصلة.


وذكرت الوزارة أنها ستراقب عن كثب الوضع على الأرض وستفكر فى إجراء مزيد من التعديلات على تحذيرات السفر عند الضرورة.







MENAFN19102023000132011024ID1107273332

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث