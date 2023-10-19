كوريا الجنوبية ترفع تحذير السفر إلى إسرائيل وتحث مواطنيها على مغادرة المنطقة

MENAFN - Youm7) رفعت كوريا الجنوبية اليوم الخميس تحذير السفر إلى إسرائيل ولبنان، وحثت مواطنيها على مغادرة المنطقة وسط تصاعد الحرب بين إسرائيل والفصئل الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية إنها رفعت تحذير السفر إلى جميع المناطق فى لبنان إلى المستوى الثالث، الذى ينصح الكوريين الجنوبيين هناك بمغادرة البلاد.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، أن الوزارة قررت رفع مستوى التحذير الخاص بلبنان، مشيرة إلى المخاطر الأمنية الناجمة عن تزايد التوترات بين إسرائيل و "حزب الله" اللبناني.



ورفعت الوزارة أيضا مستوى التحذير إلى المستوى الثالث لجميع إسرائيل باستثناء قطاع غزة.



كما تم حث أولئك الذين يخططون للسفر إلى إسرائيل على التفكير فى إلغاء أو تأجيل رحلاتهم، وتم إصدار تحذير سفر من المستوى الرابع لقطاع غزة، وهو الأعلى فى نظام تحذير السفر الذى يضم 4 مستويات.



ويمكن معاقبة الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى بلدان أو مناطق مصنفة المستوى الرابع بموجب القوانين ذات الصلة.



وذكرت الوزارة أنها ستراقب عن كثب الوضع على الأرض وستفكر فى إجراء مزيد من التعديلات على تحذيرات السفر عند الضرورة.