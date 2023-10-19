لافروف: نعول على استمرار المشاورات بشأن تسوية الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى

MENAFN - Youm7) رجح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم /الخميٍس/، استمرار المشاورات بشأن تسوية الصراع الإسرائيلى الفلسطيني، لافتًا إلى أنه من المقرر إجراء بعضها خلال الأيام المقبلة.

وقال لافروف -فى تصريحات له اليوم خلال زيارته إلى بيونج يانج- "إنه من المفترض أن المشاورات مع الدول المعنية ستستمر على أى حال.. إن مصر تبدى مبادرة.. جميعنا نريد أن نرى تراجعا فى التصعيد فى قطاع غزة.. وسنجرى اتصالات فى الأيام المقبلة لنرى مدى واقعية توقعاتنا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



كما شدد على أن "الخيار الأفضل كان يتمثل فى اتخاذ قرار من جانب مجلس الأمن الدولى يدعو جميع الأطراف إلى وقف أى أعمال عنف وضمان معالجة القضايا الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة الحقيقية التى تهدد قطاع غزة والملايين من السكان الذين يعيشون هناك".





وتابع: "لكن لسوء الحظ، لم يتم إقرار هذا القرار، على الرغم من أننى لست متأكدًا من أنه لو كان تم بالفعل التصديق على هذا القرار، كان كل شيء سيستمر بهذه الطريقة أم لا، أو كان سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار ويتم حل الأزمات الإنسانية، لكن لم يكن هناك استئناف أيضًا".







