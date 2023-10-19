كورونا وراء غياب موديست عن رحلة الاهلي في تنزانيا لمواجهة سيمبا

MENAFN - Youm7) أثبتت الفحوصات التي خضع لها الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي كان سبباً في استبعاده من رجلة المارد الأحمر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا غداً بالدوري الأفريقي.

ويخضع موديست حالياً لبرنامج علاج مكثف ويتناول الأدوية التي تساعد في علاج اللاعب من فيروس كورونا.

وانضم موديست إلى الاهلي في الصيف الماضي بعد إنتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.

وتقرر أن يرتدي

فريق الأهلي

الطاقم الأسود بالكامل في مباراته ضد

سيمبا التنزاني

غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي

دوري السوبر الإفريقي

لكرة القدم ويرتدي الأهلي الفانلة السوداء والشورت الأسود والجوارب السوداء

تضامنا مع فلسطين

الأهلي بعد الأحداث التي شهدتها في الأيام وتعرضها للقصف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وطلب الأهلي ارتداء شارات سوداء في

مباراة سيمبا

بالدوري الإفريقي تضامنا مع الشقاء في فلسطين كما خاطب مسئولو النادي الأهلي وزارة الصحة وبنك الدم من أجل التبرع بالدم للجماهير قبل مباراة العودة ضد سيمبا يوم الثلاثاء المقبل.







