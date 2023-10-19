عبد المنصف يُجهّز حراس الشباب فى الزمالك لمباراة سموحة

MENAFN - Youm7) يجهز محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك، الحراس الشباب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاءلمباراة سموحة المقرر لها بعد غد السبت على استادالقاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دورى نايل.

ويرغب عبد المنصف في وصول الحراس الشباب إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والجاهزية الفنية خاصة في ظل تأكد غياب محمد عواد عن المباراة لتعرضه للطرد

في المباراة الماضية أمام البنك الأهلى.

فى سياق متصل خاض رباعى

الزمالك

عبدالله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمد حسام "بيسو" وكريم عبد الحق ، تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري .

وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال خوض باقي الفريق للتقسيمة الفنية، وشارك الرباعي في الفقرات الأولى من التدريبات، ثم خضعوا لفقرات إضافية قبل المشاركة في الجزء الأخير من التقسيمة.وأدى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدمبناديالزمالكتدريبات إضافية بعد انتهاء مران الفريق، اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري ،وحرص الجزيري على خوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبد الرحمن نفاد حارس الفريق الشاب.وشهد المران مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .وكان حسام عبد المجيد ومحمد طارق خاضا تدريبات منفردة أمس بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي عقب خوض وديتي الأردن وأوزباكستان.



