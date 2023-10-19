عبد المنصف يُجهّز حراس الشباب فى الزمالك لمباراة سموحة

(MENAFN
- Youm7) يجهز محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك، الحراس الشباب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء
لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد السبت على استاد
القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دورى نايل.
ويرغب عبد المنصف في وصول الحراس الشباب إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والجاهزية الفنية خاصة في ظل تأكد غياب محمد عواد عن المباراة لتعرضه للطرد
في المباراة الماضية أمام البنك الأهلى.
فى سياق متصل خاض رباعى
الزمالك
عبدالله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمد حسام "بيسو" وكريم عبد الحق ، تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري .
وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال خوض باقي الفريق للتقسيمة الفنية، وشارك الرباعي في الفقرات الأولى من التدريبات، ثم خضعوا لفقرات إضافية قبل المشاركة في الجزء الأخير من التقسيمة.
وأدى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم
بنادي
الزمالك
تدريبات إضافية بعد انتهاء مران الفريق، اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري ،وحرص الجزيري على خوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبد الرحمن نفاد حارس الفريق الشاب.
وشهد المران مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .
وكان حسام عبد المجيد ومحمد طارق خاضا تدريبات منفردة أمس بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي عقب خوض وديتي الأردن وأوزباكستان.
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