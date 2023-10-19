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الونش يدعم القضية الفلسطينية..صورة

10/19/2023 2:34:53 PM
(MENAFN- Youm7) حرص محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك على دعم القضية الفلسطينية والهجوم الغاشم على فلسطين من الجانب الإسرائيلى والذى راح ضحيته الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني.
وألتقط
الونش صورة مع بعض الشباب داخل نادى الزمالك ويحملون العلم الفسطينى دعما منهم للقضية والأزمة الجارية .
في سياق متصل ، تضامن النجم الدولى محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".
وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".
وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.








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