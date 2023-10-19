الزمالك يهزم الأوليمبى فى فى الجولة الحادية عشر بدورى محترفى اليد

(MENAFN
- Youm7) فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأوليمبى بنتيجة 32/23 فى إطار الجولة الحادية عشر بدورى المحترفين لكرة اليد
للرجال للموسم المحلى 2023:2024 ، فى المواجهة التى تقدمت يوما لتقام اليوم بدلا من غدا لإرتباط الزمالك بالجمعية العمومية غدا الجمعة.
تشهد هذه الجولة
لقاءات
قوية غدا بين كل من: الأهلى مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس و الجزيرة مع طلائع الجيش و الترسانة مع الطيران
وأصحاب الجياد مع الزهور و الشمس مع المعادى والعبور مع سموحة .
فيما تقام الجولة الثانية عشر يوم 17 نوفمبر القادم بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج و الطيران مع البنك الأهلى و الزمالك مع الجزيرة و الزهور مع الترسانة و المعادى مع الأوليمبى والعبور مع أصحاب الجياد و سموحة مع الشمس .
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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