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الزمالك يهزم الأوليمبى فى فى الجولة الحادية عشر بدورى محترفى اليد

10/19/2023 2:34:53 PM
(MENAFN- Youm7) فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأوليمبى بنتيجة 32/23 فى إطار الجولة الحادية عشر بدورى المحترفين لكرة اليد
للرجال للموسم المحلى 2023:2024 ، فى المواجهة التى تقدمت يوما لتقام اليوم بدلا من غدا لإرتباط الزمالك بالجمعية العمومية غدا الجمعة.




تشهد هذه الجولة
لقاءات
قوية غدا بين كل من: الأهلى مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس و الجزيرة مع طلائع الجيش و الترسانة مع الطيران
وأصحاب الجياد مع الزهور و الشمس مع المعادى والعبور مع سموحة .



فيما تقام الجولة الثانية عشر يوم 17 نوفمبر القادم بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج و الطيران مع البنك الأهلى و الزمالك مع الجزيرة و الزهور مع الترسانة و المعادى مع الأوليمبى والعبور مع أصحاب الجياد و سموحة مع الشمس .



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.












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