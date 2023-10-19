بعثة منتخب الجمباز الفني للناشئين تشارك فى بطولة البحر المتوسط بتركيا

بعثة منتخب الجمباز الفني للناشئين تشارك فى بطولة البحر المتوسط بتركيا
التاريخ
10/19/2023 2:34:53 PM
(MENAFN
- Youm7) غادرت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات متجهة إلى مدينة إسطنبول بتركيا، للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الحالى.
يمثل منتخب مصر للناشئين:
مصطفى أحمد
محمد عطية
زياد بخيت
المدرب:
الكابتن/أحمد عبدالرحيم
الكابتن/محمد عبدالرؤوف
يمثل منتخب مصر للناشئات:
جودي عبدالله
شمس علي
المدير الفني
الكابتن/ زكريا غالب
رئيس البعثة
الدكتور: علاء حامد
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن المنتخب المصري للجمباز الفني ناشئين وناشئات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.
وأضاف أمين أن منتخب الجمباز يسير بخطي ثابتة ويتم تجهيزه للمنافسة على منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.
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