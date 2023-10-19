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بعثة منتخب الجمباز الفني للناشئين تشارك فى بطولة البحر المتوسط بتركيا

10/19/2023 2:34:53 PM
(MENAFN- Youm7) غادرت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات متجهة إلى مدينة إسطنبول بتركيا، للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الحالى.



يمثل منتخب مصر للناشئين:

مصطفى أحمد

محمد عطية

زياد بخيت



المدرب:

الكابتن/أحمد عبدالرحيم

الكابتن/محمد عبدالرؤوف



يمثل منتخب مصر للناشئات:

جودي عبدالله

شمس علي



المدير الفني

الكابتن/ زكريا غالب



رئيس البعثة

الدكتور: علاء حامد



من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن المنتخب المصري للجمباز الفني ناشئين وناشئات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.



وأضاف أمين أن منتخب الجمباز يسير بخطي ثابتة ويتم تجهيزه للمنافسة على منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.












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