مبعوث أممي: اليمن يمر بمنعطف حاسم يحمل فرصة لتحقيق السلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 19 - 10 (كونا) -- قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الخميس "إن اليمن يمر بمنعطف حاسم لا يزال يحمل في طياته فرصة تقرب اليمنيين من تحقيق السلام العادل".
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي في ختام زيارته إلى الرياض حيث التقى بمسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين لمناقشة الخطوات المقبلة في سبيل التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات تحسين ظروف المعيشة في اليمن ووقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية برعاية أممية.
وأكد غروندبرغ انه "لا يمكن صياغة حل مستدام للنزاع في اليمن إلا من قبل اليمنيين أنفسهم".
وشدد على أهمية ان "تجتمع جميع الأطراف في اليمن لبناء مستقبل سلمي مشترك" مؤكدا على "التزام واستعداد الأمم المتحدة لتقديم هذه المساحة بمجرد أن تتخذ جميع الأطراف اليمنية الخطوات الحاسمة اللازمة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع".
وأشار إلى أنه التقى خلال زيارته إلى الرياض برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لمناقشة تطورات جهود الوساطة الأممية.
ولفت إلى عقده اجتماعات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لبحث استمرار دعم المنطقة لمسار السلام في اليمن بالاضافة إلى بحث سبل استمرار تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف عملية سياسية برعاية أممية. (النهاية)
س ن ص / ن س ع
MENAFN19102023000071011013ID1107273324
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.