Thursday, 19 October 2023 11:49 GMT

مبعوث أممي: اليمن يمر بمنعطف حاسم يحمل فرصة لتحقيق السلام

10/19/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 19 - 10 (كونا) -- قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الخميس "إن اليمن يمر بمنعطف حاسم لا يزال يحمل في طياته فرصة تقرب اليمنيين من تحقيق السلام العادل".
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي في ختام زيارته إلى الرياض حيث التقى بمسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين لمناقشة الخطوات المقبلة في سبيل التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات تحسين ظروف المعيشة في اليمن ووقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية برعاية أممية.
وأكد غروندبرغ انه "لا يمكن صياغة حل مستدام للنزاع في اليمن إلا من قبل اليمنيين أنفسهم".
وشدد على أهمية ان "تجتمع جميع الأطراف في اليمن لبناء مستقبل سلمي مشترك" مؤكدا على "التزام واستعداد الأمم المتحدة لتقديم هذه المساحة بمجرد أن تتخذ جميع الأطراف اليمنية الخطوات الحاسمة اللازمة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع".
وأشار إلى أنه التقى خلال زيارته إلى الرياض برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لمناقشة تطورات جهود الوساطة الأممية.
ولفت إلى عقده اجتماعات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لبحث استمرار دعم المنطقة لمسار السلام في اليمن بالاضافة إلى بحث سبل استمرار تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف عملية سياسية برعاية أممية. (النهاية)

س ن ص / ن س ع




MENAFN19102023000071011013ID1107273324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث