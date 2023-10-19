مصر: وقف التصعيد العسكري في غزة لتجنب انخراط أطراف أخرى فيه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 10 (كونا) -- أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أهمية وقف التصعيد العسكري بقطاع غزة "لتجنب انخراط أطراف أخرى" في الصراع الذي يقوض دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.
وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع المصري مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا بحثا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعياتها الجسيمة على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ودعا وزير الدفاع المصري إلى ضرورة تعزيز الجهود لدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
من جانبه أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية وفقا للبيان "بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة".
والتقى قائد القيادة المركزية في وقت سابق اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة ووقف تصاعده في اتجاهات خطرة.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع على "نحو مستدام "باعتبار ذلك "أولوية قصوى" في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط أكثر من 3785 شهيدا وإصابة نحو 13 ألفا آخرين. (النهاية)
م م / م ع ع
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