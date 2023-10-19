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مصر: وقف التصعيد العسكري في غزة لتجنب انخراط أطراف أخرى فيه

10/19/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 10 (كونا) -- أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أهمية وقف التصعيد العسكري بقطاع غزة "لتجنب انخراط أطراف أخرى" في الصراع الذي يقوض دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.
وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع المصري مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا بحثا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعياتها الجسيمة على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ودعا وزير الدفاع المصري إلى ضرورة تعزيز الجهود لدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
من جانبه أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية وفقا للبيان "بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة".
والتقى قائد القيادة المركزية في وقت سابق اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة ووقف تصاعده في اتجاهات خطرة.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع على "نحو مستدام "باعتبار ذلك "أولوية قصوى" في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط أكثر من 3785 شهيدا وإصابة نحو 13 ألفا آخرين. (النهاية)

م م / م ع ع




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