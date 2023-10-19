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باكستان ترسل مساعدات إغاثية للشعب الفلسطيني

10/19/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 19 - 10 (كونا) -- قالت إذاعة باكستان إن إسلام آباد أرسلت اليوم الخميس أول شحنة من المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني موضحة أنها ستصل إليه عبر مصر.
وذكرت الإذاعة المملوكة للدولة أن المساعدات من بينها خيام وبطانيات وأدوية "وستوفر إغاثة فورية" للمتضررين في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه جرى إرسال هذه المساعدات في اليوم نفسه الذي زار فيه الرئيس الباكستاني عارف علوي سفارة فلسطين في إسلام آباد للإعراب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني "الذي يتعرض للقتل دون تمييز" على يد الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت الإذاعة عن علوي دعوته المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال "الوحشية" للاحتلال الإسرائيلي ورد فعله "غير المتناسب" الذي أدى إلى استشهاد آلاف الأبرياء.
كما طالب الرئيس الباكستاني بوقف "فوري" لإطلاق النار وفتح ممر إنساني لإرسال المساعدات إلى السكان الذين يفتقرون إلى الغذاء والكهرباء والمياه.
وشدد على أن "باكستان ستقف دائما إلى جانب فلسطين ولن تقبل إلا الحل الذي يقبله الفلسطينيون".
وأشارت الإذاعة إلى أن السفير الفلسطيني أعرب من جانبه عن شكره للرئيس الباكستاني على زيارته السفارة "في هذه الأوقات الصعبة" واصفا أفعال الاحتلال الإسرائيلي في فقطاع غزة بأنها "إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط أكثر من 3785 شهيدا وإصابة نحو 13 ألفا آخرين. (النهاية)

س ب ك / م ع ع




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