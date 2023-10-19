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مقتل 3 جنود و6 مسلحين في عملية أمنية شمالي باكستان

10/19/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 19 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس أن ثلاثة جنود وستة مسلحين قتلوا في عملية أمنية بمنطقة (شمال وزيرستان) القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش في بيان أن "هدفا ذا قيمة عالية" كان ضمن القتلى من المسلحين خلال العملية التي جرى تنفيذها بمنطقة (غريوم) في (شمال وزيرستان) التابعة لإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
وأضاف البيان أن هذا الشخص كان زعيم المجموعة المسلحة وتورط في عدد من النشاطات "الإرهابية" في المنطقة وكان ملاحقا من هيئات إنفاذ القانون.
وأشار إلى السلطات تنفذ حاليا عملية "تطهير" عسكرية للقضاء على أي مسلح يتم العثور عليه في المنطقة. (النهاية)

س ب ك / م ع ع




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