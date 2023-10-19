مقتل 3 جنود و6 مسلحين في عملية أمنية شمالي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 19 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس أن ثلاثة جنود وستة مسلحين قتلوا في عملية أمنية بمنطقة (شمال وزيرستان) القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش في بيان أن "هدفا ذا قيمة عالية" كان ضمن القتلى من المسلحين خلال العملية التي جرى تنفيذها بمنطقة (غريوم) في (شمال وزيرستان) التابعة لإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.
وأضاف البيان أن هذا الشخص كان زعيم المجموعة المسلحة وتورط في عدد من النشاطات "الإرهابية" في المنطقة وكان ملاحقا من هيئات إنفاذ القانون.
وأشار إلى السلطات تنفذ حاليا عملية "تطهير" عسكرية للقضاء على أي مسلح يتم العثور عليه في المنطقة. (النهاية)
س ب ك / م ع ع
MENAFN19102023000071011013ID1107273321
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.