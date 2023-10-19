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(الطيران المدني - الشرق الأوسط) تستعين بخطة (الطيران المدني) الكويتية الملاحية لعرضها على الدول الأعضاء

10/19/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الخميس إن منظمة الطيران المدني الدولي (مكتب الشرق الوسط) طلبت الاستعانة بخطة الادارة التي اعتمدتها أخيرا لتطوير أنظمة الملاحة للملاحة وذلك لعرضها على الدول الأعضاء.
وأكد المتحدث الرسمي في (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحفي أن الخطه الوطنية للملاحة الجوية تهدف لتحقيق استراتيجية نظام ملاحي جوي عالمي قابل للتشغيل المتبادل بين دول الأعضاء.
وأضاف الراجحي أنه تم إصدار هذه الخطة تنفيذا لمتطلبات الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) الصادرة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والتي تهدف إلى توفير نقل جوي آمن وفعال في جميع أنحاء العالم.
وذكر أن الخطة تهدف كذلك للحد من تأثير الطيران على البيئة ولتوفير الحلول المطلوبة من خلال إدخال تحديث إجراءات المراقبة الجوية وأنظمة الملاحة الجوية.
وبين أن (الطيران الدولي) تواصلت مع المختصين في إدارة سلامة الطيران لتهنئتهم على الإنجاز المحلي والإقليمي لإصدار هذه الخطة وطلبت من الإدارة الاستعانة بها لعرضها على الدول الأعضاء.
وكانت (الطيران المدني) أعلنت في 21 سبتمبر الماضي أنها اعتمدت الخطة الوطنية للملاحة الجوية التي تهدف إلى تطوير إجراءات المراقبة الجوية وتحديث أجهزة رادارات الطائرات والإرصاد الجوية للسنوات المقبلة.
وأكدت أن هذه الخطة تسعى إلى تحقيق أهداف دولة الكويت لتطوير قطاع خدمات الملاحة الجوية في البلاد بما يتوافق مع المعايير الدولية للسلامة.
وبينت أنه تم التنسيق لعمل (الخطة الوطنية للملاحة الجوية) منذ بداية شهر مايو الماضي من قبل المختصين في الادارة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (مكتب الشرق الاوسط) وذلك لمراجعة جميع المتطلبات الدولية المحلية لعمل خارطة طريق.
وأكدت أنها أول من أصدر الخطة الوطنية للملاحة الجوية من بين دول الإقليم لتصبح الخطة الوطنية للملاحة الجوية الكويتية نموذجا يحتذى به.(النهاية)

ع ع م / ط أ ب




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