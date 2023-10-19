منتخب الكويت لليد يخسر أمام نظيره الإيراني (28 - 29) بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 10 (كونا) -- خسر منتخب الكويت لكرة اليد للرجال اليوم الخميس أمام نظيره الإيراني بنتيجة (28 - 29) في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024).
وقال مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة وهي الأولى للمنتخب الكويتي في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها الدوحة إن الأخطاء الفنية للمنتخب أثرت على مجريات الشوط الأول الذي انتهى لصالح المنتخب الإيراني بنتيجة (12 - 17).
وأضاف الزعابي أن لاعبي المنتخب استطاعوا في الشوط الثاني تصحيح الأخطاء ونجحوا بتقليص الفارق بالنتيجة إلى خمسة أهداف ثم التقدم بفارق هدفين لكن التسرع في التصويب وعدم التوفيق في بعض الكرات أثرا على مجريات المباراة ليخسر المنتخب بفارق هدف.
وأكد في الوقت نفسه أن المنتخب الكويتي في بداية المشوار وقادر على تخطي المنتخبات الأخرى في التصفيات والعبور إلى الدور قبل النهائي.
وكان المنتخب الإيراني خسر أمس الأربعاء أولى مبارياته بالتصفيات أمام نظيره الياباني بنتيجة (20 - 25) فيما سيلعب منتخب الكويت مباراته القادم أمام نظيره الياباني بعد غد السبت.
وفي بقية مباريات اليوم خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (27 - 29) فيما فاز المنتخب الإماراتي على نظيره الصيني بنتيجة (31 - 30).
وانتهت مباراة البحرين واليابان بفوز اليابان بنتيجة (27 - 26) بينما اختتمت مباريات اليوم بفوز المنتخب القطري على نظيره الهندي بنتيجة (48 - 14).
وتستمر التصفيات التي يشارك بها 11 منتخبا حتى 28 أكتوبر الحالي إذ تم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين تضم الأولى منتخبات قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والإمارات والهند والصين فيما تضم الثانية منتخبات الكويت والبحرين وإيران واليابان وكازاخستان.
ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي فيه أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى على أن يتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية في ال28 من الشهر ذاته على البطاقة المؤهلة لأولمبياد (باريس 2024).
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تستضيف فيها قطر التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية حيث كانت قد استضافت في عام 2015 تصفيات أولمبياد (ريو 2016) كما استضافت في عام 2019 تصفيات أولمبياد (طوكيو 2020). (النهاية)
س س س / م ع ع
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