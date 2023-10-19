Thursday, 19 October 2023 11:48 GMT

منتخب الكويت لليد يخسر أمام نظيره الإيراني (28 - 29) بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس

10/19/2023 2:34:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 10 (كونا) -- خسر منتخب الكويت لكرة اليد للرجال اليوم الخميس أمام نظيره الإيراني بنتيجة (28 - 29) في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024).
وقال مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المباراة وهي الأولى للمنتخب الكويتي في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها الدوحة إن الأخطاء الفنية للمنتخب أثرت على مجريات الشوط الأول الذي انتهى لصالح المنتخب الإيراني بنتيجة (12 - 17).
وأضاف الزعابي أن لاعبي المنتخب استطاعوا في الشوط الثاني تصحيح الأخطاء ونجحوا بتقليص الفارق بالنتيجة إلى خمسة أهداف ثم التقدم بفارق هدفين لكن التسرع في التصويب وعدم التوفيق في بعض الكرات أثرا على مجريات المباراة ليخسر المنتخب بفارق هدف.
وأكد في الوقت نفسه أن المنتخب الكويتي في بداية المشوار وقادر على تخطي المنتخبات الأخرى في التصفيات والعبور إلى الدور قبل النهائي.
وكان المنتخب الإيراني خسر أمس الأربعاء أولى مبارياته بالتصفيات أمام نظيره الياباني بنتيجة (20 - 25) فيما سيلعب منتخب الكويت مباراته القادم أمام نظيره الياباني بعد غد السبت.
وفي بقية مباريات اليوم خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (27 - 29) فيما فاز المنتخب الإماراتي على نظيره الصيني بنتيجة (31 - 30).
وانتهت مباراة البحرين واليابان بفوز اليابان بنتيجة (27 - 26) بينما اختتمت مباريات اليوم بفوز المنتخب القطري على نظيره الهندي بنتيجة (48 - 14).
وتستمر التصفيات التي يشارك بها 11 منتخبا حتى 28 أكتوبر الحالي إذ تم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين تضم الأولى منتخبات قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والإمارات والهند والصين فيما تضم الثانية منتخبات الكويت والبحرين وإيران واليابان وكازاخستان.
ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي فيه أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى على أن يتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية في ال28 من الشهر ذاته على البطاقة المؤهلة لأولمبياد (باريس 2024).
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تستضيف فيها قطر التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية حيث كانت قد استضافت في عام 2015 تصفيات أولمبياد (ريو 2016) كما استضافت في عام 2019 تصفيات أولمبياد (طوكيو 2020). (النهاية)

س س س / م ع ع




MENAFN19102023000071011013ID1107273319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث