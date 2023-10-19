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البرلمان العربي: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

10/19/2023 2:34:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 10 (كونا) -- جدد البرلمان العربي موقفه الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر "التهجير القسري" للشعب الفلسطيني في قطاع غزة خارج أراضيهم وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم مؤكدا أن "التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية لا بد من إيقافها ومحاسبة داعميها".
جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي اليوم الخميس في ختام اجتماع طارئ للجنة فلسطين التابعة له برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي على إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى (المعمداني) في غزة ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين.
وأكد البرلمان أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) للمستشفيات والمؤسسات المدنية الفلسطينية "جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب".
وأضاف أن "هذه الجريمة البشعة هي مجزرة جديدة تضاف لقائمة مجازر قوة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني" واصفا قصف مستشفى (المعمداني) بأنه "وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".
وشدد على أن استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي "الممنهج" للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر "جريمة حرب مكتملة الأركان" يجرمها ويحرمها ويحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية مطالبا "بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم".
وحمل البرلمان العربي المجتمع الدولي المسؤولية "لصمته أمام جرائم القوة القائمة بالاحتلال الوحشية" مؤكدا أنه "أمر مرفوض وغير مقبول أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا".
ودعا إلى "ضرورة التحرك العاجل والحازم للوقف الفوري للعدوان الهمجي والتصعيد العسكري لقوة الاحتلال الغاشمة ووضع حد لإراقة الدماء وحماية المدنيين العزل".
كما أكد أهمية رفع الحصار المفروض عن قطاع غزة والسماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية والإغاثية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما حمل البرلمان العربي الدول الكبرى الداعمة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي مسئولية إزهاق أرواح المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ خلال غارات الاحتلال الغادرة مطالبا بضرورة تحكيم صوت الضمير الإنساني والالتفات إلى أن ما يحدث في غزة هو "حرب إبادة جماعية وهي سبة في جبين المجتمع الدولي".
واستنكر في هذا الإطار "تأييد الدول الكبرى للجرائم الوحشية" للاحتلال الإسرائيلي وازدواجية المعايير ومنح القوة القائمة بالاحتلال الضوء الأخضر لهذا العدوان الوحشي الذي وصل إلى حد استهداف المستشفيات القائمة على علاج المصابين من هذه الحرب الظالمة.
وأكد البرلمان العربي أن ارتكاب مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية سيسجلها التاريخ الإنساني في قائمة العار لتنضم إلى سلسلة المجازر التي ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال في السابق واستخدامها جميع الأسلحة والأساليب المحرمة دوليا.
وقال إنه "لولا صمت المجتمع الدولي على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم لتوقفت" مضيفا "ولكن مع هذا الصمت المخزي ومساندة الدول الكبرى ستظل قائمة العار مفتوحة لمجازر أخرى".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط أكثر من 3785 شهيد من بينهم حوالي 500 شهيد في استهداف مستشفى (المعمداني) يوم الأول من أمس الثلاثاء وإصابة ما يزيد على 13 ألفا آخرين. (النهاية)

م ف م / م ع ع




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