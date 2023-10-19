(الأناضول): مباحثات تركية مصرية تناولت التطورات في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 19 - 10 (كونا) -- قالت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظيره المصري سامح شكري هاتفيا التطورات في فلسطين.
وذكرت الوكالة نقلا عن "مصادر دبلوماسية" تركية أن الجانبين تناولا خلال الاتصال الهاتفي التطورات في الأراضي الفلسطينية وهجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
على جانب آخر أعلن نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز في كلمة ألقاها بالبرلمان حول السياسة الخارجية التركية أن حوالي 700 شخص في قطاع غزة "ينتظرون الإجلاء إلى تركيا".
وأوضح يلدز أن هؤلاء الأشخاص هم 322 مواطنا تركيا و104 من مواطني الشطر الشمالي من جزيرة قبرص و214 فلسطينيا من أقارب المواطنين الأتراك و55 تركيا من موظفي المؤسسات التركية.
وأضاف أن التحضيرات اللازمة "مستمرة" لإنشاء مستشفى في تركيا "أو أي منطقة أخرى" لعلاج المصابين في غزة.
وذكر أن الشحنة الأولى من المساعدات العينية التركية لقطاع غزة وصلت إلى مصر يوم الجمعة الماضي وأن عمليات التوصيل "تتم بشكل تدريجي".
وحول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعمة للكيان الإسرائيلي المحتل قال يلدز "للأسف الموقف الأمريكي غير متوازن بأي شكل من الأشكال ولا يخدم السلام".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط أكثر من 3785 شهيدا وإصابة ما يزيد على 13 ألفا آخرين. (النهاية)
ط ا / م ع ع
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