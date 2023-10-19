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(الأناضول): مباحثات تركية مصرية تناولت التطورات في فلسطين

10/19/2023 2:34:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 19 - 10 (كونا) -- قالت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظيره المصري سامح شكري هاتفيا التطورات في فلسطين.
وذكرت الوكالة نقلا عن "مصادر دبلوماسية" تركية أن الجانبين تناولا خلال الاتصال الهاتفي التطورات في الأراضي الفلسطينية وهجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
على جانب آخر أعلن نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز في كلمة ألقاها بالبرلمان حول السياسة الخارجية التركية أن حوالي 700 شخص في قطاع غزة "ينتظرون الإجلاء إلى تركيا".
وأوضح يلدز أن هؤلاء الأشخاص هم 322 مواطنا تركيا و104 من مواطني الشطر الشمالي من جزيرة قبرص و214 فلسطينيا من أقارب المواطنين الأتراك و55 تركيا من موظفي المؤسسات التركية.
وأضاف أن التحضيرات اللازمة "مستمرة" لإنشاء مستشفى في تركيا "أو أي منطقة أخرى" لعلاج المصابين في غزة.
وذكر أن الشحنة الأولى من المساعدات العينية التركية لقطاع غزة وصلت إلى مصر يوم الجمعة الماضي وأن عمليات التوصيل "تتم بشكل تدريجي".
وحول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعمة للكيان الإسرائيلي المحتل قال يلدز "للأسف الموقف الأمريكي غير متوازن بأي شكل من الأشكال ولا يخدم السلام".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط أكثر من 3785 شهيدا وإصابة ما يزيد على 13 ألفا آخرين. (النهاية)

ط ا / م ع ع




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