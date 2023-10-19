الولايات المتحدة تدعو مواطنيها حول العالم لتوخي المزيد من الحذر بسبب تزايد التوترات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 10 (كونا) -- أصدرت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس "تنبيها عالميا" لرعايا الولايات المتحدة "لتوخي المزيد من الحذر" بسبب احتمال تعرضهم لأعمال عنف ناجمة ضدهم وضد المصالح الأمريكية وسط "زيادة التوترات في مواقع مختلفة حول العالم".
وقال نص التحذير الذي نشرته الخارجية "بسبب التوترات المتزايدة في مواقع مختلفة حول العالم واحتمال وقوع هجمات إرهابية أو مظاهرات أو أعمال عنف ضد المواطنين والمصالح الأمريكية تنصح وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في الخارج بتوخي المزيد من الحذر".
ودعت الوزارة المواطنين الأمريكيين إلى "البقاء في حالة تأهب في الأماكن التي يرتادها السياح".
كما دعتهم للاشتراك بخدمة توفرها الولايات المتحدة تزودهم من خلالها بالمعلومات والتنبيهات وتسهل على السلطات الأمريكية تحديد أماكن تواجدهم خارج البلاد في حالات الطوارىء بالإضافة إلى الاطلاع باستمرار على منشورات الوزارة على موقعها الرسمية في مختلف المنصات الالكترونية. (النهاية)
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