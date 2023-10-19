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الولايات المتحدة تدعو مواطنيها حول العالم لتوخي المزيد من الحذر بسبب تزايد التوترات

10/19/2023 2:34:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 10 (كونا) -- أصدرت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس "تنبيها عالميا" لرعايا الولايات المتحدة "لتوخي المزيد من الحذر" بسبب احتمال تعرضهم لأعمال عنف ناجمة ضدهم وضد المصالح الأمريكية وسط "زيادة التوترات في مواقع مختلفة حول العالم".
وقال نص التحذير الذي نشرته الخارجية "بسبب التوترات المتزايدة في مواقع مختلفة حول العالم واحتمال وقوع هجمات إرهابية أو مظاهرات أو أعمال عنف ضد المواطنين والمصالح الأمريكية تنصح وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في الخارج بتوخي المزيد من الحذر".
ودعت الوزارة المواطنين الأمريكيين إلى "البقاء في حالة تأهب في الأماكن التي يرتادها السياح".
كما دعتهم للاشتراك بخدمة توفرها الولايات المتحدة تزودهم من خلالها بالمعلومات والتنبيهات وتسهل على السلطات الأمريكية تحديد أماكن تواجدهم خارج البلاد في حالات الطوارىء بالإضافة إلى الاطلاع باستمرار على منشورات الوزارة على موقعها الرسمية في مختلف المنصات الالكترونية. (النهاية)

ر س ر / ف ا س



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