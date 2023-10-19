البلقاء التطبيقية تعلن عن القبول المباشر لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بعدد من الكليات

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 19 تشرين الأول(بترا)- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس عن القبول المباشر على البرنامج النظامي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في كليات الأميرة رحمة الجامعية وعجلون الجامعية والكرك الجامعية والشوبك الجامعية والعقبة الجامعية.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، إن القبول سيكون ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة للقبول ووفقاً للشواغر المتوفرة في كل تخصص وحسب الطاقة الاستيعابية لكل تخصص، وذلك على الفصل الدراسي الأول 2023/2024.

واشترطت الجامعة، أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة الأردنية من مدارس تابعة للمحافظة التي تتواجد فيها الكلية للسنة الحالية والسنوات السابقة، داعية الطلبة الراغبين بالالتحاق مراجعة مسجل الكلية المعنية اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

--(بترا)

أع/م ق/ح أ

19/10/2023 21:13:26

