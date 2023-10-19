جمعية المركز الإسلامي تتبرع لنصرة غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- تبرعت جمعية المركز الإسلاميّ بمبلغ 100 ألف دينار نصرةً، ودعمًا لصمود أهلنا في غزة.
وقال رئيس جمعية المركز الإسلامي الدكتور جميل الدهيسات بعد لقائه اليوم الخميس بأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية حسين العبادي، إن هذا المبلغ جاء حصيلة تبرعات أولية ستتلوها تبرعات أخرى، من خلال مراكز الجمعية في كل المحافظات؛ وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بإيصال التبرعات إلى غزة.
وثمن الدهيسات موقف الأردن قيادة ، وحكومة، ومؤسسات مجتمع مدني، تجاه الجرائم التي تحدث، شاكرًا الهيئة الخيرية الهاشمية على الجهود المباركة في تقديم العون والدعم، مثمنًا المساهمة الخيرية من أصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين، وأصحاب الخير.
بدوره شكر العبادي الجمعية على دعمها المشرف، وحضورها الدائم في كل المواقف، والأحوال، والظروف. مؤكدًا أهمية تنسيق الجهود إزاء الاستجابة للتحديات لاسيّما هذا التحدي الكبير الذي يعصف بأهلنا في فلسطين.
--(بترا)
ن ن/م ق/ح أ
19/10/2023 21:12:09
MENAFN19102023000117011021ID1107273314
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