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جمعية المركز الإسلامي تتبرع لنصرة غزة

10/19/2023 2:34:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- تبرعت جمعية المركز الإسلاميّ بمبلغ 100 ألف دينار نصرةً، ودعمًا لصمود أهلنا في غزة.
وقال رئيس جمعية المركز الإسلامي الدكتور جميل الدهيسات بعد لقائه اليوم الخميس بأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية حسين العبادي، إن هذا المبلغ جاء حصيلة تبرعات أولية ستتلوها تبرعات أخرى، من خلال مراكز الجمعية في كل المحافظات؛ وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بإيصال التبرعات إلى غزة.
وثمن الدهيسات موقف الأردن قيادة ، وحكومة، ومؤسسات مجتمع مدني، تجاه الجرائم التي تحدث، شاكرًا الهيئة الخيرية الهاشمية على الجهود المباركة في تقديم العون والدعم، مثمنًا المساهمة الخيرية من أصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين، وأصحاب الخير.
بدوره شكر العبادي الجمعية على دعمها المشرف، وحضورها الدائم في كل المواقف، والأحوال، والظروف. مؤكدًا أهمية تنسيق الجهود إزاء الاستجابة للتحديات لاسيّما هذا التحدي الكبير الذي يعصف بأهلنا في فلسطين.
--(بترا)
ن ن/م ق/ح أ
19/10/2023 21:12:09

MENAFN19102023000117011021ID1107273314

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