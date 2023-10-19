بدء الانتشار الأمني على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار

بدء الانتشار الأمني على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار
التاريخ
10/19/2023 2:34:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول(بترا) - أعلنت مديرية الأمن العام عن بدء الانتشار الأمني على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار مع تجديد دعوتها للجميع بالتقيد بأماكن التجمع والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.
وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع آية تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.
--(بترا)
ل م/ح أ
19/10/2023 20:50:46
MENAFN19102023000117011021ID1107273312
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.