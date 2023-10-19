MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول(بترا) - أعلنت مديرية الأمن العام عن بدء الانتشار الأمني على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار مع تجديد دعوتها للجميع بالتقيد بأماكن التجمع والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.

وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع آية تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.

--(بترا)

ل م/ح أ

19/10/2023 20:50:46