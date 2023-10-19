البرلمان العربي: استهداف المستشفيات بالقصف الإسرائيلي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 19 تشرين الأول(بترا)- جدد البرلمان العربي دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس.
وأكد البرلمان العربي خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اليوم الخميس، أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.
وفي ختام الاجتماع، أصدر البرلمان توصيات جاء فيها إدانة واستنكار جرائم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي ترتكبها واستهداف القوة القائمة بالاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين ويعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها ويحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي المسؤولية لصمته أمام جرائم القوة القائمة بالاحتلال الوحشية، مؤكداً أنه مرفوضاً وغير مقبول أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً
كما حمل البرلمان العربي، الدول الكبرى الداعمة لجرائم القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية أرواح المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ التي أزهقتهم الغارات الإسرائيلية الغادرة، وطالب بتحكيم صوت الضمير الإنساني.
وأكد البرلمان العربي بصفته، ممثلاً للشعوب العربية، على موقفه الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة خارج أراضيهم وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم، ويؤكد أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية لابد من إيقافها ومحاسبة داعميها.
وطالب البرلمان العربي الشعب العربي والشعوب الإسلامية لمقاطعة منتجات الدول التي أعلنت دعمها للقوة القائمة بالاحتلال وتأييدها في عدوانها والمجازر التي تمارسها ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين.
ودعا البرلمان العربي لفتح صناديق مالية شعبية في الدول العربية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار وحرب التجويع والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوة الاحتلال الغاصبة.
كما وجدد دعوة كافة وسائل الإعلام العربية وبخاصة الناطقة باللغات الأجنبية لمواجهة التضليل الإعلامي الغربي المساند للقوة القائمة بالاحتلال، كما وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل ودعمه للشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
19/10/2023 20:29:14
MENAFN19102023000117011021ID1107273310
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