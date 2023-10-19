البرلمان العربي: استهداف المستشفيات بالقصف الإسرائيلي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 19 تشرين الأول(بترا)- جدد البرلمان العربي دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس.

وأكد البرلمان العربي خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اليوم الخميس، أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

وفي ختام الاجتماع، أصدر البرلمان توصيات جاء فيها إدانة واستنكار جرائم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي ترتكبها واستهداف القوة القائمة بالاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين ويعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها ويحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي المسؤولية لصمته أمام جرائم القوة القائمة بالاحتلال الوحشية، مؤكداً أنه مرفوضاً وغير مقبول أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً

كما حمل البرلمان العربي، الدول الكبرى الداعمة لجرائم القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية أرواح المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ التي أزهقتهم الغارات الإسرائيلية الغادرة، وطالب بتحكيم صوت الضمير الإنساني.

وأكد البرلمان العربي بصفته، ممثلاً للشعوب العربية، على موقفه الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة خارج أراضيهم وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم، ويؤكد أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية لابد من إيقافها ومحاسبة داعميها.

وطالب البرلمان العربي الشعب العربي والشعوب الإسلامية لمقاطعة منتجات الدول التي أعلنت دعمها للقوة القائمة بالاحتلال وتأييدها في عدوانها والمجازر التي تمارسها ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين.

ودعا البرلمان العربي لفتح صناديق مالية شعبية في الدول العربية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار وحرب التجويع والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوة الاحتلال الغاصبة.

كما وجدد دعوة كافة وسائل الإعلام العربية وبخاصة الناطقة باللغات الأجنبية لمواجهة التضليل الإعلامي الغربي المساند للقوة القائمة بالاحتلال، كما وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل ودعمه للشعب الفلسطيني.

--(بترا)

ن ا/م ق/ح أ

19/10/2023 20:29:14