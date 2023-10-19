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رئيس الإمارات يشدد على أهمية تأمين ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين في غزة

10/19/2023 2:34:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

أبوظبي 19 تشرين الأول(بترا)- شدد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لتمكين المنظمات الإقليمية والدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس دولة الإمارات مع سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث جرى بحث التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبرنامج لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.
وتناول اللقاء مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والبرنامج خاصة في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتأمين الغذاء للفئات المحتاجة في مناطق الكوارث والصراعات والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي.
--(بترا)
ف ش/م ق/ح أ
19/10/2023 20:06:35

MENAFN19102023000117011021ID1107273307

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