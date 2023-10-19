رئيس الإمارات يشدد على أهمية تأمين ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 19 تشرين الأول(بترا)- شدد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لتمكين المنظمات الإقليمية والدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس دولة الإمارات مع سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث جرى بحث التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبرنامج لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.
وتناول اللقاء مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والبرنامج خاصة في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتأمين الغذاء للفئات المحتاجة في مناطق الكوارث والصراعات والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي.
--(بترا)
ف ش/م ق/ح أ
19/10/2023 20:06:35
MENAFN19102023000117011021ID1107273307
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