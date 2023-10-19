42 دولة عربية وإسلامية توافق على بث مشترك مع تلفزيون فلسطين السبت المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- وافقت 42 دولة عربية وإسلامية وآسيوية على الانضمام إلى البث المشترك لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع التلفزيون الفلسطيني، بعد غد السبت، من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش ولمدة ساعة.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد اليوم الخميس، أن القنوات والإذاعات ستنضم مع البث المباشر للتليفزيون الفلسطيني، وستكون هناك مداخلات لكبار الشخصيات السياسية والإعلامية والمسؤولين، وعلى رأسها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وعدد من المسؤولين عن البث الإذاعي والتلفزيوني، وفق ما أورده اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا) .

يذكر، أنه تم التنسيق بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، على تخصيص بعد غد السبت، في إطار دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الانتهاكات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

19/10/2023 19:50:54