البنك الاستثماري يتبرع بمبلغ 200 ألف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية

البنك الاستثماري يتبرع بمبلغ 200 ألف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية
التاريخ
10/19/2023 2:34:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19تشرين الأول (بترا)- أعلنت مجموعة البنك الاستثماري تبرعها بمبلغ 200 ألف دينار أردني للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية في غزة.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
19/10/2023 18:57:08
MENAFN19102023000117011021ID1107273303
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