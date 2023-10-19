العشائر الأردنية ووجهاء المخيمات والفعاليات الشعبية للملك : معك وحمى الله الأردن وفلسطين وغزة هاشم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول(بترا) - أكدت قبائل وعشائر أردنية ووجهاء وشيوخ ولجان خدمات مخيمات وهيئات استشارية ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ورؤساء وممثلو مجالس بلدية ورؤساء جامعات ورؤساء بلديات، وقوفها خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمها المطلق لمواقفه الثابتة والحازمة حيال القضية الفلسطينية، ومواقفه المشرفة التي تمثل الأردنيين جميعاً في دعم أهل غزة في مواجهة الظلم والعدوان الإسرائيلي الغاشم.

وجددوا في بيانات صدرت عنهم اليوم الخميس، العهد بأن يبقى الأردنيون ملتفون حول القيادة الهاشمية الحكيمة وما يقوم به جلالة الملك من جهد ومؤيدين لموقفه الثابتة والراسخة التي لا تلين في نصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ووقف معاناة الأهل في غزة، مؤكدين أن أمن الأردن واستقراره وثبات موقفه يعني أمن واستقرار المنطقة، وأن الأردنيين ورثوا عن أجدادهم قيم الإيثار والتضحية من أجل فلسطين والدفاع عن أرضها.

وجاء في بيان لشباب قبيلة الحويطات في البادية الجنوبية، تأييدهم لخطوات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في ظل تطور الأوضاع في غزة، والوقوف خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في ضبط الأمن خلال المسيرات والفعاليات التضامنية التي تشهدها المملكة.

وأكدو، أن موقف عشائر الحويطات مما يجري في غزة ثابت كبقية العشائر الأردنية، التي ما كانت يوماً إلا في صف الوطن وقيادته الحكيمة مدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، مستذكرين نضال الأجداد في الدفاع عن فلسطين العروبة، والذين أستشهد عدد كبير منهم على ثرى فلسطين العربية.

كما أكدوا وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إكمال مسيرة الأباء والأجداد لنصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه.

من جانبها، دعت عشيرة الكفاوين إلى دعم الأهل في غزة في صدها للعدوان الإسرائيلي، مؤكدة تأييدها لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الرافضة لكل أشكال الإرهاب والتنكيل ضد شعبنا وأهلنا في غزة.

وقالت في بيان، إننا كجزء من أبناء العشائر الأردنية من شتى المنابت والأصول، نقف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية ونؤمن إيماناً مطلقاً بأن القضية الفلسطينية، هي القضية الأولى تشكل ألوية عند جلالة الملك عبدالله الثاني ومن خلفه الشعب الأردني، مؤكدين اعتزازهم بمواقف جلالة الملك الذي يواصل بذل جهود كبيرة مع جميع الدول العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكدت عشيرة النعيمات دعمها لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي الشرعي و الوحيد على القدس و المقدسات الإسلامية والمسيحية والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، معربة عن اعتزازها بمواقف جلالة الملك بالتمسك بدعم الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

يتبع....يتبع

--(بترا)

م خ /م ق/ح أ

19/10/2023 18:53:00