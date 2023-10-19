فاعليات اقتصادية تتبرع وتتضامن مع أهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أكدت فاعليات اقتصادية تضامنها ووقوفها ودعمها لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم، مستنكرة الجريمة التي اقترفها الاحتلال في المستشفى المعمداني.

وفي هذا السياق، قررت مجموعة حماده تخصيص يومي عمل لصالح دعم الأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون منذ أيام لعدوان غاشم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة رائد حمادة في بيان، اليوم الخميس، إن المجموعة ستعمل على تجهيز مواد غذائية ومعدات إغاثة إنسانية وإرسالها إلى الأهل في قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وثمن حماده الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل وقف العدوان والحرب على أهالي غزة وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع.

وأكد حمادة، ان التضامن ودعم الأشقاء في قطاع غزة يكون من خلال مواصلة الإنتاج والعمل وتخصيص أيام منها لصالح تقديم مساعدات غذائية وطبية ومعدات إغاثة وليس من خلال الإغلاق وتعطيل الاقتصاد الوطني.

وبين حمادة، أن الوقوف إلى جانب الأهل في غزة واجب وضرورة لدعم صمودهم أمام الاعتداء الوحشي وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء القطاع والتي تمنع عنهم الماء والغذاء والكهرباء والدواء.

وحث حمادة مجتمع الأعمال وفعاليات القطاع الخاص إلى ضرورة تكثيف حملات التبرع والإغاثة في ضوء ازدياد الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها أبناء قطاع غزة.

ودان حمادة بأشد العبارات المجزرة البشعة التي استهدفت قصف مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الابرياء.

بدورها، استنكرت جمعية غرب وشمال عمان الصناعية بأشد العبارات العدوان الغاشم وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكب بحق أبناء قطاع غزة.

ودانت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الخميس، بشدة قصف قوات الاحتلال للمستضعفين في قطاع غزة، واستهدافها المنشآت الحيوية والاستراتيجية من مستشفيات، ومخابز، ومساجد، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من الشهداء، وخاصة من الأطفال والرضع والنساء.

وشدد رئيس الجمعية "محمد وليد" الجيطان ، على ضرورة التحرك الفوري من مختلف القوى العالمية والإسلامية، لوقف سلوك الكيان الغاصب والوحشي، والذي يعبر عن طبيعة وأخلاق هذا الكيان.

وأكد وقوف الجمعية والمستثمرين الصناعيين خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الحثيثة في وقف التصعيد والتهجير بحق الأهل في قطاع غزة، والتصدي لأي خطط فيها إجحاف واستقواء على أهلنا في عموم فلسطين وغزة هاشم على الخصوص .

واستهجن تقديم الكيان الأكاذيب وترويجهم بأنهم الضحية، وبأن سلوكهم الإجرامي مبرر، وكسب تأييد العديد من الدول الغربية، مبيناً أن العالم كشف النقاب عن وجهه الحقيقي، البعيد كل البعد عن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان والنساء والأطفال.

وأشار الجيطان إلى أن مستثمري غرب وشمال عمان الصناعي قدموا العديد من التبرعات العينية النقدية لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم منذ أسبوعين.

ودعا الجيطان أصحاب المنشآت الصناعية ورجال الأعمال في عموم المملكة إلى التبرع العيني من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية أو التبرع النقدي عبر المنصات التي الإعلان عنها من قبل غرفة صناعة الأردن للصناعيين.

--(بترا)

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19/10/2023 18:04:38