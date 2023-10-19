فاعليات اقتصادية تتبرع وتتضامن مع أهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 تشرين الأول (بترا)- أكدت فاعليات اقتصادية تضامنها ووقوفها ودعمها لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم، مستنكرة الجريمة التي اقترفها الاحتلال في المستشفى المعمداني.
وفي هذا السياق، قررت مجموعة حماده تخصيص يومي عمل لصالح دعم الأهل في قطاع غزة الذين يتعرضون منذ أيام لعدوان غاشم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة رائد حمادة في بيان، اليوم الخميس، إن المجموعة ستعمل على تجهيز مواد غذائية ومعدات إغاثة إنسانية وإرسالها إلى الأهل في قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وثمن حماده الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل وقف العدوان والحرب على أهالي غزة وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع.
وأكد حمادة، ان التضامن ودعم الأشقاء في قطاع غزة يكون من خلال مواصلة الإنتاج والعمل وتخصيص أيام منها لصالح تقديم مساعدات غذائية وطبية ومعدات إغاثة وليس من خلال الإغلاق وتعطيل الاقتصاد الوطني.
وبين حمادة، أن الوقوف إلى جانب الأهل في غزة واجب وضرورة لدعم صمودهم أمام الاعتداء الوحشي وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء القطاع والتي تمنع عنهم الماء والغذاء والكهرباء والدواء.
وحث حمادة مجتمع الأعمال وفعاليات القطاع الخاص إلى ضرورة تكثيف حملات التبرع والإغاثة في ضوء ازدياد الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها أبناء قطاع غزة.
ودان حمادة بأشد العبارات المجزرة البشعة التي استهدفت قصف مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الابرياء.
بدورها، استنكرت جمعية غرب وشمال عمان الصناعية بأشد العبارات العدوان الغاشم وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكب بحق أبناء قطاع غزة.
ودانت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الخميس، بشدة قصف قوات الاحتلال للمستضعفين في قطاع غزة، واستهدافها المنشآت الحيوية والاستراتيجية من مستشفيات، ومخابز، ومساجد، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من الشهداء، وخاصة من الأطفال والرضع والنساء.
وشدد رئيس الجمعية "محمد وليد" الجيطان ، على ضرورة التحرك الفوري من مختلف القوى العالمية والإسلامية، لوقف سلوك الكيان الغاصب والوحشي، والذي يعبر عن طبيعة وأخلاق هذا الكيان.
وأكد وقوف الجمعية والمستثمرين الصناعيين خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الحثيثة في وقف التصعيد والتهجير بحق الأهل في قطاع غزة، والتصدي لأي خطط فيها إجحاف واستقواء على أهلنا في عموم فلسطين وغزة هاشم على الخصوص .
واستهجن تقديم الكيان الأكاذيب وترويجهم بأنهم الضحية، وبأن سلوكهم الإجرامي مبرر، وكسب تأييد العديد من الدول الغربية، مبيناً أن العالم كشف النقاب عن وجهه الحقيقي، البعيد كل البعد عن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان والنساء والأطفال.
وأشار الجيطان إلى أن مستثمري غرب وشمال عمان الصناعي قدموا العديد من التبرعات العينية النقدية لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم منذ أسبوعين.
ودعا الجيطان أصحاب المنشآت الصناعية ورجال الأعمال في عموم المملكة إلى التبرع العيني من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية أو التبرع النقدي عبر المنصات التي الإعلان عنها من قبل غرفة صناعة الأردن للصناعيين.
--(بترا)
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19/10/2023 18:04:38
MENAFN19102023000117011021ID1107273301
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