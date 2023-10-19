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القطاع السياحي في العقبة يشهد نمواً ملحوظاً

10/19/2023 2:34:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 19 تشرين الأول (بترا)- أمين المعايطه - استقبلت شواطئ العقبة اليوم الخميس، الباخرة السياحية ( AIDA BELLA ) التي تحمل على متنها ( 1982 ) سائحاً من جنسيات مختلفة.
وبحسب مدير السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بيتر مرجي، فإن برنامج السياح يتضمن رحلات متنوعة داخل العقبة ووادي رم والبترا.
وقال مرجي، إنه سيتم يوم غد الجمعة استقبال الباخرة السياحية ( MEIN SCHIFF2 ) وتحمل على متنها ( 2940 ) سائحاً من جنسيات مختلفة، ويشمل برنامجهم السياحي رحلات في مناطق المثلث الذهبي، العقبة ووادي رم والبترا، مشيراً إلى ان هذه الرحلة تعتبر الأولى القادمة إلى العقبة لهذه الباخرة السياحية.
وبين مرجي، أن القطاع السياحي في مدينة العقبة شهد نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بالتزامن مع الخطة التسويقية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لترويج المثلث الذهبي محلياً ودولياً لجعل العقبة وجهة سياحية مميزة ومقصداً سياحياً على خارطة السياحة العالمية .
يذكر، أن محطة العقبة للسفن السياحية، شهدت منذ بداية العام الحالي زيادة ملحوظة في عدد البواخر السياحية القادمة إليها، حيث بلغ عددها (59) باخرة سياحية على متنها (71526) سائحاً وفق إحصاءات السلطة.
--(بترا)
ا م/م ق/ف ق
19/10/2023 17:58:26

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