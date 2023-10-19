القطاع السياحي في العقبة يشهد نمواً ملحوظاً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 19 تشرين الأول (بترا)- أمين المعايطه - استقبلت شواطئ العقبة اليوم الخميس، الباخرة السياحية ( AIDA BELLA ) التي تحمل على متنها ( 1982 ) سائحاً من جنسيات مختلفة.
وبحسب مدير السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بيتر مرجي، فإن برنامج السياح يتضمن رحلات متنوعة داخل العقبة ووادي رم والبترا.
وقال مرجي، إنه سيتم يوم غد الجمعة استقبال الباخرة السياحية ( MEIN SCHIFF2 ) وتحمل على متنها ( 2940 ) سائحاً من جنسيات مختلفة، ويشمل برنامجهم السياحي رحلات في مناطق المثلث الذهبي، العقبة ووادي رم والبترا، مشيراً إلى ان هذه الرحلة تعتبر الأولى القادمة إلى العقبة لهذه الباخرة السياحية.
وبين مرجي، أن القطاع السياحي في مدينة العقبة شهد نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بالتزامن مع الخطة التسويقية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لترويج المثلث الذهبي محلياً ودولياً لجعل العقبة وجهة سياحية مميزة ومقصداً سياحياً على خارطة السياحة العالمية .
يذكر، أن محطة العقبة للسفن السياحية، شهدت منذ بداية العام الحالي زيادة ملحوظة في عدد البواخر السياحية القادمة إليها، حيث بلغ عددها (59) باخرة سياحية على متنها (71526) سائحاً وفق إحصاءات السلطة.
--(بترا)
ا م/م ق/ف ق
19/10/2023 17:58:26
MENAFN19102023000117011021ID1107273300
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