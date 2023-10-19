أبو الغيط يدعو للضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الإجرامية ضد المدنيين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة19 تشرين الأول (بترا)- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الإجرامية التي تمارسها بحق السكان المدنيين الأبرياء في قطاع غزة .
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة المتحدة "جيمس كليفرلي"، وذلك بمقر الجامعة في القاهرة، حيث أكد أبو الغيط، أن انسداد الأفق السياسي للصراع واستمرار الاحتلال، هو السبب الأساسي لهذه الأحداث، وأن وصول العنف إلى هذا الحد يجعل الوصول للسلام أمرا بعيد المنال.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الطرفين عقدا جلسة مباحثات مطولة ناقشا خلالها وجهات النظر حول تطورات حرب إسرائيل ضد القطاع والتصعيد الخطير فيه، واتفقا على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع وكذلك أهمية حمايتهم بشكل كامل.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير البريطاني، أكد ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل وقف الحرب الدائرة، خاصة وان استمرار العنف سيساهم زعزعة الأمن الإقليمي.
--(بترا)
ن ا/م ق/
19/10/2023 17:54:04
MENAFN19102023000117011021ID1107273299
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