أبو الغيط يدعو للضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الإجرامية ضد المدنيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة19 تشرين الأول (بترا)- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الإجرامية التي تمارسها بحق السكان المدنيين الأبرياء في قطاع غزة .

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة المتحدة "جيمس كليفرلي"، وذلك بمقر الجامعة في القاهرة، حيث أكد أبو الغيط، أن انسداد الأفق السياسي للصراع واستمرار الاحتلال، هو السبب الأساسي لهذه الأحداث، وأن وصول العنف إلى هذا الحد يجعل الوصول للسلام أمرا بعيد المنال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الطرفين عقدا جلسة مباحثات مطولة ناقشا خلالها وجهات النظر حول تطورات حرب إسرائيل ضد القطاع والتصعيد الخطير فيه، واتفقا على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع وكذلك أهمية حمايتهم بشكل كامل.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير البريطاني، أكد ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل وقف الحرب الدائرة، خاصة وان استمرار العنف سيساهم زعزعة الأمن الإقليمي.

--(بترا)

ن ا/م ق/

19/10/2023 17:54:04